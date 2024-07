Meteo Toscana, arriva maxi ondata di caldo. Picchi di 40 gradi, bollino rosso a Firenze

Firenze, 26 luglio 2024 – Le previsioni meteo confermano una decisa rimonta dell’alta pressione africana nei prossimi giorni su Mediterraneo e Italia. Come spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara “garanzia di tempo stabile e assolato su gran parte d’Italia. Qualche occasionale temporale di calore potrà interessare giusto Alpi, Appennino ed estremo Nordest. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con caldo che si farà sempre più intenso tanto che al Centrosud nella prossima settimana potremo nuovamente registrare picchi di 38-40 gradi sulle zone interne lontane dal mare”.

Si segnalano notti tropicali con umidità elevata e temperature sempre sopra i 23-25 gradi, un caldo africano che durerà con tutta probabilità almeno fino a inizio agosto, quando tuttavia l’anticiclone potrebbe iniziare a mostrare qualche segnale di cedimento.

"Dal 2-3 agosto in avanti qualche temporale in più potrebbe infatti tornare a farci visita a partire dal Nord, contestualmente ad un solo parziale smorzamento della canicola. Si tratta tuttavia solo di una linea di tendenza assolutamente non definitiva e che necessiterà di ulteriori analisi e conferme”, concludono da 3bmeteo.com.

Per quanto riguarda la Toscana, il ministero della Salute innalza il livello dell’allerta caldo a Firenze: arancione oggi e sabato, rosso domenica. Bollino rosso anche a Perugia.

Le previsioni indicano cielo sereno per i prossimi giorni almeno fino a lunedì pomeriggio, quando ci sarà qualche addensamento nuvoloso. Il dato da tenere d’occhio però è quello delle temperature: già da sabato il Centro funzionale della Regione Toscana indica un aumento fino a 37 gradi, sabato fino a 39 sempre nelle zone interne (province di Firenze, Prato e Arezzo), poi domenica e lunedì due giorni d’inferno con picchi di 40 gradi.