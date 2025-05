Far west in piazza XX settembre. Nuovo allarme risse dei residenti: "Pugni, calci e bottigliate: basta"

Nuova protesta di un gruppo di residenti di piazza XX settembre, teatro alcune settimane fa di una scena da film di Tarantino con rissa e oggetti contundenti (compreso un porta locandine) lanciati come armi improprie. "Non abbiamo pace – raccontano i residenti –, chiederemo nuovamente al sindaco Claudio Del Rosso di fare qualcosa per smuovere interventi e azioni appropriate da parte delle forze dell’ordine. L’altra sera alle 20.30 si sono presi a botte nuovamente in piazzetta, poi sono scappati verso la stazione di Montecatini centro. Urlavano come pazzi, si offendevano tra loro. Una situazione insostenibile, qualcuno deve aiutarci. Hanno sbarbicato cassonetti e cestini e fatto altri danni".

In pratica, avrebbero iniziato a discutere tra loro e poi, in un crescendo, sono arrivati alle mani e anche a qualcosa in più: "Pugni, calci e bottigliate. Una violenza insostenibile". Proprio di recente sono nate diverse forme associative che raccolgono abitanti e negozianti di quell’area della città. Alcuni di loro hanno chiesto un appuntamento al prefetto per sapere quali iniziative intenda intraprendere. "Purtroppo le cose erano migliorate - dicono ancora in i residenti - ma negli ultimi giorni la questione è esplosa nuovamente. Abbiamo paura, servono interventi decisi. Questa gente appena vede le volanti si nasconde, ci vorrebbero i cani antidroga. Chiederemo di nuovo un incontro anche con il sindaco Claudio Del Rosso. La giunta si è resa disponibile all’ascolto".

Del Rosso aveva condannato i precedenti episodi e ringraziato le forze dell’ordine per il loro impegno. "Serve qualcosa di forte - insistono i residenti - l’amministrazione si è mossa, ha ripulito in parte ma è durato poco".

Giovanna La Porta