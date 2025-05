Torna la Festa dello Sport. Protagonisti gli studenti

Il piazzale Domenico Giusti, davanti alle Terme Tettuccio, diventa un grande campo sportivo riservato ai giovanissimi. A fare da testimonial alla manifestazione, ieri mattina, in municipio, ci ha pensato Jack Galanda, indimenticabile bandiera degli azzurri della pallacanestro. Quattrocento studenti delle scuole di Montecatini, venerdì 23 maggio, saranno i protagonisti della ’Festa dello Sport’, organizzata da GPS Eventi Sport e Cultura, con il patrocinio della Regione, della Fip, del Coni, e del Comune. Grazie alla collaborazione con Montecatini Calcio, Montecatini Marathon e Ctt Pallavolo Monsummano, i ragazzi potranno cimentarsi in varie discipline, tra cui calcio, pallavolo e basket, per gli sport di squadra, e la corsa o altre prove per l’atletica e quindi lo sport individuale. La manifestazione inizierà la mattina, alle 9.

Dopo la pausa pranzo, dalle 16,30 toccherà ai più piccoli delle scuole elementari il gioco libero e partirà in contemporanea la prima delle oltre 30 tappe del circuito Toscana B’3 powered by Conad, giunto alla sua terza edizione, riservato alle categorie Senior, Under 18, 16 e 14, che prende il nome Streetball delle Terme, torneo di basket 3x3. I vincitori si qualificheranno per le finali del Toscana B’3 di Viareggio del 25 e 26 luglio. Conad fornirà kit di gioco, acqua e buoni spesa per 15 euro, ad ogni iscritto al torneo 3x3 Strettala delle Terme.

"Nella ’Festa dello Sport’ – ha spiegato Galanda – abbiamo previsto diverse discipline, ognuno può scegliere e provare un’attività per lui nuova! Ci rende orgogliosi la collaborazione con il liceo Coluccio Salutati". Galanda ha rivolto un sentito ringraziamento "alla direttrice scolastica Simona Selene Scatizzi e al professor Andrea Capecchi. Tutto ciò è realizzabile grazie ai nostri molti partner. In particolare teniamo a ringraziare Conad Nord Ovest, che offrirà la merenda ai ragazzi, Decathlon fornirà le attrezzature sportive, Dife ed Ecopneus, sensibilizzano alla sostenibilità mentre Dynamo Sport simboleggia l’inclusività". Marco Silvestri, assessore allo sport ha ribadito che "la Festa dello Sport rappresenta un momento fondamentale di incontro, partecipazione e promozione dei valori sani dello sport tra i nostri giovani".

Daniele Bernardini