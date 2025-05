Alia aumenta i cestini nelle strade. Richiesti cassonetti con sensori

Il Comune e Alia studiano nuove soluzioni per rendere sempre più efficiente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città. Nelle prossime settimane, il gestore, su richiesta dell’amministrazione, dovrebbe provvedere a inserire un maggior numero di cestini lungo le vie cittadine. In base a un’evidente stato delle cose, la giunta ha verificato che i piccoli contenitori scarseggiano ormai da troppo tempo a Montecatini ed è giunta l’ora di potenziarli. Sul fronte più tecnologico, la giunta ha chiesto ad Alia di dotare vari cassonetti dei rifiuti di sensori capaci di segnalare quando i contenitori per lo smaltimento sono diventati troppo pieni. Una soluzione che potrebbe evitare difficoltà di chiusura con evidenti scene di degrado urbano.

Intanto Comune e Alia esprimono ancora soddisfazione per l’avvio del progetto Montecatini Priority. Luca Bini, assessore all’ambiente, ribadisce l’impegno per un corretto smaltimento dei rifiuti in città. "Come amministratore e cittadino – sottolinea l’esponente della giunta, che assieme al capigruppo del Movimento Cinque Stelle Simone Magnani ha ricevuto parole di apprezzamento per il lavoro svolto su questo progetto dal sindaco – ho il dovere di combattere il fenomeno degli abbandoni. Siamo coscienti che l’avvio del servizio Priority non rappresenti la soluzione definitiva, ma il primo passo nella lotta a questo malcostume. Se i risultati risponderanno alle aspettative, il sistema sarà affiancato da altre attività, sia di controllo che educative, dove il ruolo collaborativo della cittadinanza sarà fondamentale".

Giuseppe Meduri, direttore della comunicazione di Alia, ha rivolto parole di apprezzamento per l’amministrazione. "Ringrazio il Comune – ha detto – questo strumento ci aiuta davvero a mantenere polizia e decoro. È un servizio davvero innovativo, del resto Montecatini è la terza realtà in Italia dove viene realizzato. Porteremo avanti una campagna informativa, attraverso un piano di comunicazione, anche attraverso spot su radio e TV".

Da. B.