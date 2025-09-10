I campioni degli eSports . Al Teatro Verdi le finali di League of Legends

I più grandi giocatori degli eSports arrivano a Montecatini Terme per dare vita a un’epica sfida che eleggerà i campioni italiani di uno dei videogiochi più celebri al mondo: League of Legends. Sabato e domenica il Nuovo Teatro Verdi ospiterà le attese finali del League of Legends Italian Tournament (LIT) 2025, l’evento conclusivo del più importante torneo italiano dedicato al gioco realizzato da Riot Games, organizzato da PG Esports. L’iniziativa nasce dalla collaborazione realizzata dal Comune di Montecatini Terme con Lucca Comics & Games e rientra nell’ambito del progetto Lucca 365, che si propone di ampliare a tutto l’arco dell’anno la proposta culturale del festival.

Le finali del LIT 2025, ospitate al Teatro Verdi a partire dalle 18, vedranno affrontarsi le migliori squadre italiane di League of Legends per decretare il vincitore dell’edizione estiva del campionato. L’evento vedrà la presenza di ’Paolocannone’ e ’LaVica’, volti amatissimi della community che guideranno lo show in qualità di host. Alle Terme del Tettuccio sarà inoltre allestita un’area libera per tutti i gamer ad ingresso gratuito, con oltre 200 mq pensati per il gaming informale e comunitario e postazioni di PS5 dedicate a Tekken. Le attività sono realizzate con partner d’eccezione come il Circuito Tormenta di Riot Games, il Team Aqua di Pokémon e la community italiana di Tekken 8, che daranno vita a tornei e momenti di intrattenimento aperti a tutti.

Per valorizzare Montecatini Terme è stato lanciato anche il Passaporto del Gamer, una gamification urbana che invita i visitatori a scoprire luoghi e servizi della città, raccogliendo gli speciali timbri e che vede coinvolte Poggio degli Olivi, Ristorante Da Lorenzo, Cibus, Girardengo, Bartolini Calzature, La Rocca di Darsheyalon, Logica Ufficio e Gelateria da Riccardo. Le fasi finali al Teatro Verdi prevedono l’apertura delle porte alle ore 16:00, il pre-show con talent e ospiti speciali alle ore 16:30 e l’inizio dei match alle ore 18:00. Sabato 13 settembre, alle ore 18:00, si sfideranno GMBLERS Esports e Zena Esports. Domenica 14 settembre, sempre alle ore 18:00, si terrà invece la finalissima tra Colossal Gaming e il team vincitore della semifinale. Nella Sala Portoghesi, sabato, dalle 11:00 alle 14:00, si terrà un torneo di League of Legends, seguito da uno di Valorant dalle 14:30 alle 17:30. Domenica, dalle 10:00 alle 13:00, è in programma un altro torneo di League of Legends, mentre dalle 14:00 alle 19:00 sarà nuovamente la volta di Valorant.