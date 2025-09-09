L’incendio al Kursaal: intercettazioni contestate. Incarico a un perito

Montecatini Terme (Pistoia), 8 settembre 2025 – Sono accusati di aver provocato l’incendio che all’alba del 23 aprile del 2024 distrusse il locale Principe, provocando gravi danni alla facciata storica del Kursaal, e, appena una settimana dopo, di aver tentato di dare fuoco anche alla Villa Resort a Pieve a Nievole. Le imputazioni sono appesantite da varie aggravanti e dall’ipotesi di concorso nel reato.

Nuova udienza, questa mattina nelle aule del tribunale di Pistoia, davanti al giudice Patrizia Amoresano, per il processo nei confronti di Adrian Kasa, 23 anni, difeso dall’avvocato Sabrina Serroni del foro di Prato, e Arben Aliaj, difeso dai legali Enrico Martini ed Elena Lastrucci del foro di Prato. Il pubblico ministero è Claudio Curreli. Entrambi gli imputati sono di origine albanese. Nel procedimento si sono costituite parti civili le società Cedrasse Immobiliare, proprietaria del fondo incendiato al Kursaal, rappresenta dall’avvocato Giuseppe Castelli, l’Immobiliare Villa Romantica, titolare del fondo della Villa Resort a Pieve a Nievole, e il Principe Lounge Bar. Nell’udienza prevista questa mattina sarà affidato un incarico relativo alla valutazione delle trascrizioni relative alle intercettazioni fatte agli imputati.

Intorno alle 4.30 del 23 aprile 2024, le fiamme, negli spazi dove sorgeva Il Principe, esplosero in alto, uscendo fuori dalle finestre e avvolgendo la facciata dell’edificio. Solo l’intensa attività dei vigili del fuoco ha permesso di domare l’incendio scoppiato ieri mattina, poco prima dell’alba, all’interno del ’Principe, celebre locale della movida di Montecatini, aperto lo scorso anno nella parte storica del Kursaal, il celebre complesso ludico, all’angolo tra corso Roma e viale IV Novembre. Un uomo, che le telecamere interne del locale hanno ripreso con il volto travisato, avrebbe spaccato una porta di accesso con grande facilità, sarebbe entrato nel locale lanciando un oggetto simile a molotov. L’oggetto sarebbe esploso subito, mentre l’attentatore è riuscito a uscire alla svelta. Le fiamme si sono propagate subito e l’amministratore del locale è stato costretto a lanciarsi dalla finestra per uscire, preso poi al volo dagli agenti del commissariato di Montecatini. Pochi giorni dopo, sono avvenuti anche i tentativi di incendio alla Villa Resort.

Dopo quattro mesi di indagini, gli agenti della squadra mobile della questura di Pistoia, nell’ambito dell’attività investigativa svolta per l’operazione ’Endgame’, hanno arrestato i due albanesi, accusati di incendi e danneggiamenti. La difesa però contesta la traduzione di alcune intercettazioni fatte agli imputati mentre parlavano tra loro. L’autore dell’incendio al Kursaal ripreso dalle telecamere, secondo gli inquirenti sarebbe Kasa. La difesa del giovane contesta le conclusioni e le valutazioni fatte dagli inquirenti.

Daniele Bernardini