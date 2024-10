Kursaal, il progetto di riqualifica. Ecco il recupero del Salone Storico

Montecatini Terme, 22 ottobre 2024 – Il salone storico del Kursaal, sede per un breve periodo dell’unica casa da gioco mai aperta in città, torna a nuova vita. È fissato per venerdì 25 ottobre, a partire dalle 16, all’interno dell’edificio di corso Roma, l’appuntamento di presentazione del progetto di restauro dell’edificio della belle epoque italiana.

Il titolo della manifestazione è ’Kursaal: oltre il Liberty. Viaggio nel tempo verso un futuro di design’. L’appuntamento celebra la rinascita di uno dei simboli più rappresentativi della città, edificato nell’ormai lontano 1907.

Il progetto, promosso da Over, impresa attiva nel campo dell’edilizia sostenibile, prevede il recupero del salone storico. Lo spazio sarà sottoposto a un restauro conservativo, volto a restituire all’edificio la sua bellezza originaria. Il salone storico sarà trasformato in un’area polifunzionale destinata a eventi, convegni e iniziative legate al mondo dell’architettura e del design, coinvolgendo istituzioni locali, regionali e partner di rilievo internazionale.

Il progetto mira a consolidare la città come punto di riferimento per l’architettura e il design di alto livello, sfruttando la sua posizione strategica nel centro Italia.

Inaugurato nel 1907, il Kursaal è stato per decenni il cuore della vita mondana, artistica e culturale della città, ospitando eventi di lirica, operetta e spettacoli di grande richiamo. Nel 1910, con l’insediamento del casinò nel salone principale, il Kursaal si affermò come un simbolo di eleganza e divertimento.

Dopo i lavori di ampliamento negli anni Venti l’edificio visse un declino nel dopoguerra, con demolizioni e trasformazioni che ne segnarono la decadenza. Oggi, grazie al progetto di Over, il Kursaal è pronto a rinascere come polo centrale per il design internazionale.

Durante l’evento di presentazione, gli ospiti potranno immergersi in un’esperienza unica, esplorando il Salone Storico del Kursaal e ammirando pezzi iconici delle collezioni di Poltrona Frau, omaggio alla tradizione dell’arredamento italiano. Sarà inoltre allestita un’esposizione di cartoline d’epoca che raccontano la Montecatini di un tempo, con i suoi luoghi simbolo e le atmosfere eleganti degli anni Quaranta.

Lo scorso marzo il Kursaal è stato al centro di un episodio di cronaca: Il Principe, locale al pianterreno del Kursaal, venne dato alle fiamme. Un incendio di natura dolosa su cui sono ancora aperte le indagini della magistratura. Ora questo nuovo progetto per cercare di far tornare ai fasti passati una parte dello storico edificio.