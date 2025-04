’Feste Grosse’ edizione Giubileo. Tornano le celebrazioni più sentite per il Crocifisso della Maddalena

Pronte al via le ‘Feste Grosse’ di Pescia, che ogni 25 anni, in occasione dell’anno Giubilare, sono dedicate al Santissimo Crocifisso della Maddalena, considerato miracoloso dai fedeli: devozione dalle origini antiche, molto cara ai pesciatini. La chiesa intitolata a S. Maria Maddalena, da secoli custodita dell’omonima Compagnia, in un’edicola settecentesca sull’altare maggiore conserva un Crocifisso trecentesco, di recente sottoposto a restauro e, fino a quando non sarà terminato l’intervento cui è sottoposta, spostato nel vicino oratorio di Sant’Allucio, al fianco della Chiesa Cattedrale. Ogni anno la Compagnia organizza le Feste di Maggio in onore di un’immagine cui la città è legata e devota; con le Feste Grosse le celebrazioni saranno ancora più solenni, la tradizionale processione e la luminaria trasformeranno la città in un’opera d’arte.

Ad aprire le celebrazioni, sabato 12 aprile, un momento di preghiera presieduto da monsignor Alberto Tampellini davanti al Crocifisso; venerdì santo, il 18 aprile, il Crocifisso sarà spostato sull’altare della Cattedrale, e alle 17.30 il vescovo celebrerà l’Azione liturgica della Passione del Signore, venerando la Santa Croce. Mercoledì 23, alle 18, sarà inaugurato il restauro conservativo, insieme alle restauratrici Ilaria Nardini e Laura Lanciotti e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Martedì 29, alle 21, don Ambrogio Mazzai, l’influencer con la tonaca, con 350mila followers su TikTok, terrà la catechesi ‘Dalla Croce al Paradiso’. Mercoledì 30, alle 17.30, si celebrerà il Rosario, seguito dai Vespri, dalla Celebrazione eucaristica e, alle 21, dalla liturgia penitenziale comunitaria con celebrazione della Riconciliazione.

Giovedì 1 maggio, Giorno dei malati e del volontariato della sofferenza, alle 16 si celebrerà la Santa Messa con l’Unzione degli infermi e degli anziani; venerdì 2 monsignor Fausto Tardelli presiederà, alle 18, i Primi Vespri solenni in onore del SS. Crocifisso, alle 20 partirà la processione, accompagnata dalla luminaria. Sabato 3, alle 18, si svolgerà la Celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova ed ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana; i Rioni offriranno l’olio votivo per la lampada del SS. Crocifisso. Emanuele Cutsodontis