Due studenti tedeschi in gita mandano in frantumi la vetrina della pasticceria Giovannini

Sfondata, probabilmente senza alcuna intenzione, la storica vetrina della pasticceria Giovannini. Gli autori del danno sono alcuni giovani di Ulm, in Germania, che si trovano in gita scolastica nella nostra città. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che scherzando, o forse litigando, si siano presi a spintoni proprio di fronte alla vetrata. Uno di loro, inciampando oppure con una botta di un compagno, sarebbe finito dentro la vetrina che si è sbriciolata in pochi secondi. L’episodio è avvenuto intorno alle 14 di ieri pomeriggio. Racconta Giacomo Giovannini, frastornato per l’accaduti: "Stavo arrivando al lavoro e ho visto da lontano un gruppo di gente di fronte al mio locale, sul marciapiede opposto. Di fronte al Monte dei Paschi di Siena, per essere precisi. Non potevo certo indovinare quello che era capitato".

Si tratta di un vetro piuttosto raro, originale del 1962, che misura 6 metri per 3. "Una misura inusuale – dice Giacomo –, non sarà facile sostituirlo. Ringrazio polizia e carabinieri per il pronto intervento. Anche Alia è arrivata subito e in pochissimo tempo gli addetti hanno ripulito la strada". Ovviamente c’è anche il mancato guadagno: "La vetrina era piena di prodotti di pasticceria che abbiamo dovuto buttare. Comunque studenti e professori si sono trattenuti fino all’avvento ripristino. Si sono scusati molte volte. Gli insegnanti si sono prontamente offerto di ripagare il danno. Non so dire se siano o meno maggiorenni". Il ragazzo ferito è stato medicato dai dottori della farmacia Severi. Poi, l’ambulanza lo ha trasportato all’ospedale di Pescia. "Tengo a precisare – ha spiegato Giacomo – che non si è trattato di un atto estremistico o di vandalismo".

Giovanna La Porta