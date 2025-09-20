Ciclista 73enne grave dopo lo scontro con un’auto

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 20 settembre 2025 – Un 73enne anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale accaduto questa mattina, poco dopo le 7, a Chiesina Uzzanese (Pistoia).

Il 73enne, in sella a una bicicletta, si è scontrato con un'auto in via Camporcioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l'automedica e l'ambulanza della Croce Oro di Ponte Buggianese. Viste le condizioni del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero Pegaso con il quale il 73enne è stato trasportato all'ospedale fiorentino di Careggi, dove è arrivato in codice rosso.