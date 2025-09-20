Mattia mantiene le promesse
Montecatini
CronacaCiclista 73enne grave dopo lo scontro con un’auto
20 set 2025
REDAZIONE MONTECATINI
Ciclista 73enne grave dopo lo scontro con un’auto

E’ successo di prima mattina a Chiesina Uzzanese

L'intervento dell'elisoccorso Pegaso

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 20  settembre 2025 – Un 73enne anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale accaduto questa mattina, poco dopo le 7, a Chiesina Uzzanese (Pistoia).

Il 73enne, in sella a una bicicletta, si è scontrato con un'auto in via Camporcioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l'automedica e l'ambulanza della Croce Oro di Ponte Buggianese. Viste le condizioni del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero Pegaso con il quale il 73enne è stato trasportato all'ospedale fiorentino di Careggi, dove è arrivato in codice rosso.

