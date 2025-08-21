Incidente a Capalbio, auto contro bici: grave 53enne

Capalbio (Grosseto), 21 agosto 2025 – Auto contro bicicletta: grave un uomo di Montalto di Castro, di 53 anni, appassionato di bicicletta, rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente lungo la strada litoranea che da Capalbio Scalo conduce fino al Chiarone. Lo scontro, tra un’auto condotta da un’anziana signora residente a Pescia Fiorentina, è avvenuto proprio all’altezza del bivio che conduce verso l’Ultima Spiaggia, nota località turistica e balneare. L’uomo in bici percorreva la litoranea da Capalbio verso Montalto di Castro. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa Italiana di Capalbio e l’eliambulanza Pegaso. Il ciclista ha riferito ai soccorritori di non sentire più le gambe e di non riuscire a muoverle. Il personale sanitario presente ha disposto immediatamente il trasferimento in elicottero al reparto di neurochirurgia dell’Ospedale Le Scotte di Siena. Dopo l’urto, il ciclista è stato soccorso dai volontari della Croce rossa di Capalbio e dal personale sanitario dell’Asl Sud Est. Il medico intervenuto, dopo aver visitato e assistito il paziente, ha diagnosticato poli trauma e trauma vertebrale, e il trasferimento urgente a Siena è stato effettuato con Pegaso. Le forze dell’ordine stanno verificando la dinamica dell’incidente. I due veicoli sono stati rimossi dal soccorso ACI-Pazzaglia di Orbetello e affidati al deposito giudiziario a disposizione dell’autorità giudiziaria.