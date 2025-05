Investita in bici sull’Aurelia. Infermiere accorre in suo aiuto. Gravissima 69enne a Cisanello

Uno schianto metallico ha scosso la via Aurelia Sud a Montignoso e fatto temere subito per il peggio ieri mattina, intorno alle 12.15 nel tratto che si trova all’incirca tra l’Ekom e l’ex Casa Rossa Occupata. Un rumore sinistro e terribile, che ha richiamato in strada residenti e automobilisti. E, per fortuna, anche un infermiere abitante a poca distanza dal luogo dell’accaduto, che ha prestato alla ciclista investita e rimasta a terra i primi soccorsi, effettuando manovre di rianimazione. Il sanitario ha capito subito che la situazione era molto grave e non ha perso tempo: è uscito immediatamente di casa e ha raggiunto la signora, aiutandola e riuscendo a rianimarla prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sono stati lunghissimi attimi di terrore e apprensione: a rimanere coinvolte nell’incidente – la cui dinamica è ancora da chiarire e al vaglio delle forze dell’ordine – sono state due vetture e una bicicletta. Ad avere la peggio è stata appunto la ciclista, residente in zona, classe 1956. Per consentire l’arrivo dei soccorsi e per effettuare i necessari rilievi, l’importante arteria stradale – ogni giorno trafficatissima e spesso teatro anche di recente di incidenti – nel tratto tra il semaforo di Turano e la rotatoria per Montignoso è stato chiuso due ore. Il che ha causato forti disagi in uno degli snodi più trafficati della zona, vista anche l’ora di punta.

Sul posto sono arrivati subito l’automedica nord, un’ambulanza della Croce Rossa di Massa e l’elisoccorso Pegaso, che ha portato la 69enne all’ospedale di Cisanello di Pisa, dove è entrata con codice rosso e dove adesso si trova ricoverata in condizioni serie, avendo riportato nel pauroso scontro con conseguente caduta un politrauma.

La polizia municipale di Montignoso, che è giunta anch’essa immediatamente sul posto, si è adoperata per raccogliere il maggior numero possibile di testimonianze e in tal modo mettere a fuoco l’esatta dinamica dell’accaduto.