Ancora una notte di difficoltà. Smottamenti nelle zone collinari. Fango e detriti invadono le strade

Ancora una nottata insonne per i sindaci della Valdinievole. Ovunque le colline cedono e in alcuni punti franano in modo significativo. "Abbiamo chiuso la circolazione sulla Sp17 a causa di uno smottamento avvenuto nel corso della notte – racconta il sindaco di Marliana Federico Bruschi – I tecnici della Provincia sono a lavoro, ma solo una carreggiata è libera quindi la strada non può essere considerata sicura".

A Montecatini tutto più o meno tranquillo, al di là di una frana in via Riaffrico. La cittadina termale, che è compresa nella zona tra A4 e S1, dovrà tenere sotto controllo le criticità almeno fino alle 13 di oggi, anche se il colore dell’ allerta adesso è giallo. Brutta nottata anche per il sindaco di Massa e Cozzile, Marzia Niccoli: "Alle 14, finita l’allerta rossa, ha riaperto l’Ipercoop. Ma la situazione in collina è drammatica, nel versante interno ci sono smottame, in particolare sul lato Cozzile. Preoccupa il lato nord Ipercoop, in via Impastato, dove c’è il Padule".

L’area del Padule di Fucecchio, completamente allagata, continua a presentare forti criticità. Ma la chiusura del calle del canale di Usciana ha impedito l’entrata delle acque dell’Arno, evitando il peggio. Gilda Diolaiuti, sindaco di Pieve a Nievole, su Facebook si compiace di questo intervento e chiarisce: "Nonostante la forte ondata di pioggia, il nostro territorio ha retto bene".

Dino Cordio, sindaco di Uzzano, ha informato: "A causa dello smottamento del Rio della Barerona, in località Pianacci, è stato interrotto il transito su Via della Fonte di Maggino". I tecnici comunali e del Consorzio di Bonifica hanno lavorato per oltre mezza giornata e alla fine la strada è stata riaperta. Un altro che ha monitorato in notturna i punti caldi è il sindaco di Buggiano Daniele Bettarini: "Ho disposto la chiusura di via Stradella tra Malocchio e Pianacci in prossimità del confine con Uzzano, per motivi di sicurezza, a causa dello smottamento della carreggiata. Non è una cosa banale". Situazione sotto controllo a Chiesina Uzzanese e Pescia, dove una frana ha riguardato la frazione di Aramo.

Giovanna La Porta