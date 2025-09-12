Al Palazzo del Turismo l’arte di Salvo

Dal 20 al 28 settembre 2025 al Palazzo del Turismo l’artista Peppe Salvo presenta la sua nuova mostra personale di pittura ’Verso l’inafferrabile infinito’. L’esposizione, organizzata dall’Associazione Sviluppo Valdinievole con il patrocinio del Comune di Montecatini Terme, sarà inaugurata con un vernissage sabato 20 settembre alle 18, alla presenza dell’artista. Formatosi tra l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e quella di Firenze, Salvo ha approfondito le tecniche incisorie alla Scuola Internazionale di Grafica di Venezia e attraverso workshop e corsi di calcografia e litografia. Membro del Gruppo Incisori Siciliani dal 1998, ha preso parte a numerose mostre collettive e personali in Italia e all’estero. La sua ricerca artistica si muove tra pittura e incisione, con un linguaggio che intreccia memoria e paesaggio, colore e astrazione.

Dopo personali di rilievo come ’L’evanescenza di un paesaggio caldo e silenzioso’ (Pescia, 2010), ’La linea astratta del paesaggio’ (Montecatini Terme, 2014), ’Le milleme linee dell’acqua e del colore’ (Galleria d’Arte In Villa, Rosignano Solvay – LI, 2018) e ’Da indicibili confini io vedo il mare’ (Empoli, 2025), l’artista torna con un progetto che esplora il tema dell’infinito come tensione poetica e visiva.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19.30, mentre il sabato e la domenica l’apertura è prevista la mattina dalle 10 alle 12.45 e il pomeriggio dalle 16 alle 1930. Un’occasione per scoprire l’universo pittorico di Peppe Salvo e il suo costante dialogo tra luce, materia e spiritualità del segno.