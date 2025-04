Tari, arrivano le bollette: un acconto con aumenti

Montecatini, 16 aprile 2025 – Vengono consegnate in questi giorni le cartelle relative all’acconto del 2025 della Tari, la tassa sui rifiuti per la copertura completa dei costi di raccolta e smaltimento in città. E, analogamente a quanto successo altrove, sono previsti degli aumenti, ancora da definire nel dettaglio. Il gestore del servizio Alia, che in base alla normativa cura anche questo aspetto dell’attività, sta provvedendo a recapitarle a famiglie, strutture ricettive e attività commerciali presenti a Montecatini. Domani e nei giorni 22, 29 e 30 aprile, tra le 9 e le 13, all’ufficio tributi del Comune sarà presente un incaricato di Alia, a disposizione dei cittadini per fornire chiarimenti e informazioni in merito alla bollettazione Tari 2025 attualmente in corso di spedizione. Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Enrico Giannini, assessore al bilancio e ai tributi, fa il punto sulla situazione. “Gli avvisi recapitati in questi giorni – spiega - fanno riferimento all’acconto della Tari per l’anno 2025, corrispondente al 67% del tributo calcolato sulla base delle tariffe dell’anno precedente. L’acconto è suddiviso in due rate, con scadenza rispettivamente a fine aprile e a fine agosto”. Nel consiglio comunale in programma a fine mese, l’assemblea sarà chiamata a definire le tariffe relative nel 2025. Il Comune, in base alla legge, sarà chiamato a fare le relative scelte in base al documento di programmazione economica finanziaria di Alia per quest’anno, approvato dall’Ambito territoriale ottimale Toscana Centro.

“Ato – sottolinea Giannini - è un organismo previsto dalla legge, composto da tutti i Comuni della province di Prato, Pistoia e Firenze. Il Pef presentato da Alia per il periodo 2024-2025 è stato approvato da questo soggetto, e, il 19 aprile dello scorso anno, durante la precedente amministrazione, il consiglio ha soltanto potuto prenderne atto, in base a quanto stabilisce la legge. Il documento, per il 2025, prevede maggiori spese per circa il 7,8% in più rispetto allo scorso anno”. Il Comune, in questi giorni, sta lavorando per stabilire tariffe che, nonostante gli aumenti dei costi di gestione, non vadano a colpire in modo forte gli utenti. La bollettazione a saldo sarà inviata entro il mese di dicembre. Intanto, il Comune sta portando avanti un confronto con Alia e Ato per valutare le modalità migliori per l’avvio del servizio di raccolta porta a porta e il successivo inserimento della tariffa corrispettiva. Una scelta importante che merita approfondire valutazioni sul momento migliore in cui attuarla.