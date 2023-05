Meteo Toscana: bel tempo la mattina, temporali nelle ore centrali. Arriva il caldo

Firenze, 22 maggio 2023 - Cielo sereno la mattina, temporali sparsi a metà giornata, soprattutto nelle zone interne. Il meteo in netto miglioramento ci ha fatto tirare un po’ un sospiro di sollievo. Da ieri, la comparsa del sole ha rialzato il morale. Ma ancora a farla da padrona è l’instabilità.

“Per tutta la settimana permangono condizioni di instabilità pomeridiana”, fanno sapere dalla sala meteo del Lamma. “Ci aspettano giornate-fotocopia sotto il punto di vista meteo - dicono gli esperti - La mattina cieli sereni o poco nuvolosi. Poi, nelle ore centrali, soprattutto nelle zone interne, avremo rovesci e temporali a macchia di leopardo. La buona notizia è che questi fenomeni non dovrebbero dar luogo ad allerte”.

Ma da quando avremo tempo stabile? “Da sabato prossimo la situazione dovrebbe migliorare”, rispondono dal Lamma. E se è presto per azzardare previsioni per l’estate in arrivo, almeno su un punto possiamo star tranquilli: “Il rischio siccità è senz’altro scongiurato”.

Lunedì 22 maggio:

Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme con possibilità di locali rovesci o brevi temporali, più probabili sulle zone centro-meridionali, meno probabili in Appennino.

Temperature: massime in lieve aumento fino a 26-28 gradi in pianura.

23 maggio:

Sereno o poco nuvoloso in mattinata, salvo locali nebbie o foschie in rapido dissolvimento; sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio sulle zone interne con locali rovesci o temporali, più probabili sui rilievi.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento con punte di 27-29 gradi sulle pianure dell'interno.

24 maggio:

Sereno o poco nuvoloso in mattinata salvo nubi basse sull'Arcipelago e sulla costa meridionale e nebbie o foschie nell'interno in rapido dissolvimento; nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme con possibilità di locali rovesci o brevi temporali, più probabili sui rilievi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo.

25 maggio:

Sereno o poco nuvoloso in mattinata ma con addensamenti sulle zone orientali associati a locali precipitazioni. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme con possibilità di rovesci o temporali sparsiAumento della nuvolosità nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi sulle zone interne.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

26 maggio:

In mattinata sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme con possibilità di locali rovesci o brevi temporali.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento.