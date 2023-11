Toscana, scatta una nuova allerta: questa volta per ghiaccio

Firenze, 28 novembre 2023 – Scatta una nuova allerta in Toscana, questa volta riguarda il ghiaccio. Durante la notte e la prima mattinata di domani, mercoledì 29 novembre, temperature in deciso calo su pianure e fondovalle delle zone interne con possibile formazione di ghiaccio nei tratti stradali più umidi e generalmente meno esposti al sole durante la giornata.

Toscana, scatta una nuova allerta per il 29 novembre: questa volta per ghiaccio

Per questo motivo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per ghiaccio valido dalla mezzanotte alle 9 di domani, per le aree settentrionali e quelle orientali.

A causa di venti ancora forti da ovest fino a tutta la serata di oggi, martedì 28 novembre, è stato emesso un codice giallo per mareggiate e vento per i tratti di costa compresi tra le foci dell’Arno e, a sud, dell’Ombrone, del Fiora e dell’Albegna e per Arcipelago e tratto di costa centro-meridionale valido dalle 18 alla mezzanotte di oggi.

Intanto per la giornata di oggi, fino alle 18, è in corso un’allerta arancione per vento e mareggiate sulla costa centro-meridionale e sull’arcipelago. Si registrano raffiche di vento fino a 100 chilometri orari a Capraia, 75 chilometri a San Vincenzo e sulla costa. A causa del mare agitato, con onde alte tre, metri, sono stati cancellati alcuni traghetti con le isole.