Weekend con nuvole e pioggia, poi sole e temperature primaverili: meteo Toscana, torna l’anticiclone

Firenze, 27 febbraio 2025 – Anche in Toscana un ultimo fine settimana con pioggia, nuvole e temperature invernali. Poi però da prossima settimana cambia tutto e arriva la primavera.

Nuvole e pioggia nel weekend

Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, conferma che durante il weekend aria fredda in discesa dalla Polonia si scontrerà con aria più mite in risalita dal Nord Africa provocando delle precipitazioni soprattutto nel centro Italia, ma anche al nord-ovest. Nelle prossime ore, un ciclone in transito sull’Italia provocherà ancora delle precipitazioni sul Medio Adriatico e al Sud, a carattere sparso e localmente anche temporalesco. Al Nord e sul resto del Centro in prevalenza soleggiato con temperature in aumento.

Neve sull’Appennino

L'ultimo giorno di febbraio sarà interessato da un flusso umido occidentale con precipitazioni in Toscana, Liguria di Levante e Triveneto e un aumento della nuvolosità su buona parte del Centro Sud; il tempo sarà dunque un po' variabile, ma ci saranno anche ampie schiarite. Nel weekend lo scontro tra aria tunisina e polacca porterà un peggioramento sulle regioni centrali e al Nord-Ovest per entrambe le giornate del fine settimana, mentre al Sud le precipitazioni sono attese soprattutto domenica. Prevista anche neve a bassa quota al Nord e sull'Appennino centro-settentrionale, fino agli 800 metri di quota.

Meteo, nei primi giorni di marzo arrivano sole e temperature primaverili (foto Schicchi)

Arriva l’anticiclone, scoppia la primavera

Da martedì prossimo l'anticiclone tornerà su gran parte dell'Europa spingendo le temperature in alto, anche sull'Italia: sono previste massime di 15°C al Nord, 18-20°C al Centro-Sud. L'anomalia delle temperature interesserà, dunque, soprattutto il Centro-Nord, mentre al Sud saremo in linea con le medie del periodo. Dal 4 marzo scoppierà la primavera con sole e temperature minime in aumento, ben oltre i 6-8 gradi, e massime intorno ai 20°C: sembrerà di essere a fine marzo soprattutto al Nord.

Le previsioni in Toscana

Queste le previsioni di 3bmeteo:

Venerdì 28 febbraio. L’alta pressione si indebolisce, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata. Nello specifico sulla Versilia cielo nuvoloso o coperto con deboli piogge per l’intera giornata; sulla Maremma cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su pianure settentrionali e pianure meridionali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle pianure centrali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell'intorno di 1750 metri. Mare mosso.

Sabato 1 marzo. La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sulla Versilia cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite; su Maremma e pianure centrali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulle pianure settentrionali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulle pianure meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1500 metri. Mare mosso.

Domenica 2 marzo. La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di un miglioramento con schiarite serali. Nello specifico sulla Versilia cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulla Maremma cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata; su pianure settentrionali, pianure centrali e sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sulle pianure meridionali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1750 metri. Mare molto mosso.

Lunedì 3 marzo. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Versilia, Maremma, pianure settentrionali, pianure centrali, pianure meridionali e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2050 metri. Mare mosso.