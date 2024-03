Meteo, allerta in Toscana e mareggiate in Liguria. Neve: ecco dove

Firenze, 3 marzo 2024 – Ondata di maltempo e una zona di allerta gialla che va dal Piemonte alla Toscana per questa domenica. Se sulle Alpi ci sono copiose nevicate, estremamente abbondanti, sulla costa ligure e nell’Arcipelago toscano (e anche sulla costa dell’Argentario) attenzione ai forti venti anche di burrasca e alle mareggiate, che si preannunciano rilevanti. In Toscana l’allerta gialla è stata prorogata fino alle 13 di lunedì 4 marzo per la costa, l’arcipelago e l’entroterra grossetano.

In Toscana il Centro funzionale della Regione segnala in Appennino inizialmente deboli precipitazioni e nevicate oltre 1500-1600 metri, ma quota neve in calo fino a 1200-1300 metri in serata. Neve attesa anche sull’Amiata intorno ai 1300-1400 metri. Lunedì 4 marzo attese deboli nevicate oltre 1300 metri, così come martedì, mentre mercoledì 6 la quota neve scenderà intorno ai mille metri o occasionalmente inferiore in caso di rovesci intensi.

Sempre in Toscana a partire dal primo pomeriggio di domenica sono previste piogge, che dalle aree più a nord-ovest (province di Massa-Carrara e Lucca) si estenderanno gradatamente al resto della regione. In serata possibili isolati temporali sulle zone costiere e sull’Arcipelago. Le piogge saranno più intense a nord-ovest; lungo la costa e sulle zone settentrionali. Sono attesa anche raffiche di vento di Scirocco fino a 90 km/h su costa e sull’Arcipelago e fino a 80-90 km/h sui crinali appenninici, i rilievi e le zone sottovento.

In Liguria dal primo pomeriggio di domenica allerta gialla anche sul Levante: alla Spezia e provincia attesi venti di burrasca e mareggiate.