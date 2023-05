Meteo: nuovo ciclone in arrivo sull’Italia: le regioni a rischio

Firenze, 19 maggio 2023 – Le previsioni meteo, almeno per adesso, non danno alcun cenno di miglioramento. Un nuovo violento ciclone, in arrivo dalla Tunisia, è pronto a colpire il nostro Paese.

Dunque ci troviamo davanti a nuova perturbazione che, nel corso delle prossime ore, porterà le prime piogge sparse: il terzo weekend di maggio sarà all'insegna di condizioni meteo instabili o perturbate su gran parte della penisola.

La traiettoria di questo secondo ciclone sarà un po’ diversa dal precedente e dovrebbe risparmiare il settore adriatico e l'Emilia Romagna dalle piogge più intense.

I fenomeni più forti sono previsti, infatti, sul Piemonte e sulle Isole Maggiori con allerta per piogge persistenti: il precedente ciclone tunisino aveva portato nubifragi sul fianco orientale della penisola, questa nuova bassa pressione maghrebina colpirà il fianco occidentale.

Continuerà questo maggio tempestoso anche se, dalla prossima settimana, arriveranno delle novità. Intanto nella giornata di oggi attenzione alla risalita del maltempo dalla Sicilia verso Sardegna, Toscana e Nord-Ovest, con il lato tirrenico più esposto a piogge frequenti.

Le temperature si manterranno su valori quasi autunnali al Nord mentre la componente nordafricana del ciclone farà alzare leggermente il termometro al Sud.

Intanto fino alle 23,59 di oggi, 19 maggio, è stata prorogata l'allerta meteo di colore giallo per la Romagna toscana, emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale per rischio idraulico del reticolo minore e rischio idrogeologico. Previste piogge anche sul resto della regione.