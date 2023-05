Meteo, continua l’allerta in Alto Mugello: codice giallo per rischio idrogeologico

Firenze, 25 maggio 2023 – Una nuova allerta meteo è stata emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale per l’Alto Mugello.

Il codice giallo per rischio idrogeologico, già in corso anche per la giornata di oggi, è esteso a tutta la giornata di domani, venerdì 26 maggio.

Ancora instabilità pomeridiana dunque con rovesci e temporali sparsi, anche forti, più frequenti sulle zone interne centro-meridionali. Possibilità di forti colpi di vento e grandinate. Domani, venerdì, non si escludono isolati rovesci pomeridiani nell'interno.

Resta alta dunque la preoccupazione per l’Alto Mugello che spera di poter almeno beneficiare delle risorse economiche legate allo stato di emergenza nazionale. A manifestare ottimismo è il presidente della Toscana, Eugenio Giani, dopo che il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha parlato delle attività in corso nelle Marche e in Toscana "ai fini di deliberare lo Stato di emergenza anche in questi due territori".

"Le parole del ministro sono coerenti con i colloqui intercorsi - ha detto il governatore - e rappresentano la giusta attenzione verso aree che hanno subito pesanti conseguenze per le precipitazioni della settimana scorsa".

"In Toscana i Comuni coinvolti sono Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi e San Godenzo, in provincia di Firenze. L’acqua caduta è la stessa che ha determinato i gravissimi danni in Romagna e i fiumi sono i medesimi: il Lamone, il Santerno, il Senio. Per fortuna i lavori fatti da Regione, Comuni e Consorzi di bonifica hanno evitato esondazioni, ma abbiamo quasi 200 frane. La dichiarazione di emergenza nazionale ci consentirebbe di lavorare con risorse che la Regione e gli enti locali non hanno".