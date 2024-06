C’è una data per l’arrivo del caldo in Toscana: ecco quando fa il suo ingresso l’anticiclone africano

Firenze, 14 giugno 2024 – Giugno sta per mettere il turbo. E’ questione ancora di pochi giorni e lo scenario meteo è destinato a cambiare, almeno per qualche giorno. Addio, dunque, alle temperature fuori stagione e al maltempo visto fino a ora.

Se in particolare guardiamo alla Toscana, le temperature dai valori sotto media di questi giorni, tenderanno a salire sopra i valori medi. E c’è un giorno da segnare sul calendario, quello dove ci sarà l’ingresso del vero caldo: si tratta del 18 giugno, data la colonnina di mercurio salirà fino a cristallizzare i giorni più caldi in quelli del 19 e 20 giugno.

A seguire sarà possibile poi una possibile diminuzione termica e un locale aumento dell'instabilità. Sarà quindi probabilmente un breve "ondata di calore", mentre più a sud sembra essere più duratura.

Come spiega il meteorologo Antonio Sanò è in arrivo l’anticiclone africano che “da lunedì porterà molto caldo, fino a 34 gradi anche a Roma (non esclusi poi 38-39 gradi su Marche ed Umbria meridionale). “Questa seconda ondata di caldo del 2024 interesserà dunque tutta l'Italia e durerà a lungo al Centro-Sud; probabilmente al Nord avremo qualche rovescio rinfrescante già per il solstizio d'estate (20 giugno), ma ovviamente questa è una tendenza da confermare”, sottolinea l'esperto. Intanto si conferma l'allontanamento verso i Balcani della circolazione ciclonica fonte dei temporali delle ultime 24 ore”.

Il weekend seguirà più o meno lo stesso copione, con bel tempo al Centro-Sud e qualche nuvola in più al settentrione: in particolare sabato sono previsti dei temporali sulle Alpi occidentali in sconfinamento dal pomeriggio verso le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Per il resto il tempo sarà bello e soleggiato e ancora non caldo: le massime sono previste fino a 33-35 gradi solo in Sicilia e Sardegna, al Centro-Nord lambiremo i 30.

Dalla prossima settimana una nuova fiammata africana investirà il nostro Paese, questa volta raggiungendo anche il Nord: si prevedono valori fino a 38 gradi al Centro e 35 gradi al Nord, sarà una vera e propria 'bomba africana di caldo’. Un'ondata di calore che potrebbe essere molto lunga, al Nord almeno fino al Solstizio d'Estate (quest'anno il solstizio avverrà giovedì 20 giugno alle ore 22.50), al Centro-Sud ben oltre questa data astronomica, forse ad oltranza.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Venerdì 14: sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti di nubi basse sulle pianure in mattinata e transito di velature; nel pomeriggio ampie zone di sereno sul centro sud, con locali addensamenti sul nord ovest associati a precipitazioni sparse su Apuane e Appennino settentrionale. Venti: deboli-moderati occidentali. Mari: mossi sul settore settentrionale, poco mossi su quello meridionale. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve aumento, ma ancora gradevoli. Sabato 15: sereno o poco nuvoloso con transito di velature nelle ore centrali della giornata; nel tardo pomeriggio e in prima serata temporaneo aumento della nuvolosità sulla costa e zone interne centrali. Venti: deboli meridionali (Ostro o Scirocco) con rinforzi su costa e Arcipelago nel pomeriggio. Mari: tra poco mossi e mossi. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento sui rilievi, massime in aumento. Domenica 16: poco nuvoloso o velata, con addensamenti per nubi medio basse nel pomeriggio sulle zone meridionali. Venti: deboli da sud-est, in rotazione a Ponente nel pomeriggi. Mari: poco mossi, a tratti mossi. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. Lunedì 17: soleggiato. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento.