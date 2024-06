Meteo, la nuova stazione polivalente

Da domani alla scuola media Redi di Ponte a Niccheri ci sarà una nuova stazione meteo polivalente, un’iniziativa che segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’educazione e la sostenibilità all’interno della comunità scolastica. È un’iniziativa della Fondazione Franchi che ha supportato l’istituto comprensivo Caponnetto grazie ai Fondi Pnrr nell’acquisto di strumentazioni particolari; l’obiettivo è sensibilizzare i giovani verso un’economia green e verso l’ambiente. La stazione meteo diventa un’esperienza di "service learning" per la comunità, ossia una proposta pedagogica che unisce azioni comunitarie a finalità didattiche e sociali. Il macchinario registrerà i parametri meteorologici rilevati scientificamente; il Comune di Bagno a Ripoli potrà disporne e utilizzarli per la collettività. Grazie alla tecnologia di AirQino Edu, l’Istituto si trasforma dunque in un laboratorio vivente: i ragazzi potranno apprendere direttamente dalla realtà che li circonda, sviluppando competenze digitali e una profonda sensibilità ambientale. La stazione meteo permette infatti il monitoraggio della qualità dell’aria; progettata per gli istituti scolastici, consente di misurare in tempo reale e a flusso continuo i livelli delle principali sostanze inquinanti presenti.

Manuela Plastina