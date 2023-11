Allerta arancione in Toscana: rischio idrogeologico, dove pioverà

Firenze, 30 novembre 2023 – Una nuova allerta arancione in Toscana a causa di possibili temporali anche molto forti che potrebbero colpire la zona nord della regione.

L’allerta

L’allerta parte alle 18 di giovedì 30 novembre e andrà avanti per tutto venerdì 1 dicembre fino alla mezzanotte tra l’1 e il 2 dicembre. L’allerta riguarda in particolare la Lunigiana, la Versilia, la Garfagnana. In queste zone ci si attendono cumulati fino a 150 mm.

Bisenzio e Ombrone Pistoiese

Per l’area dei bacini del Bisenzio e Ombrone Pistoiese il codice arancione emesso ieri (sempre per lo stesso rischio) è stato esteso a tutta la giornata di venerdi.

Serchio, allerta gialla

Emesso poi un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale, per il bacino del Serchio, valido dalle 8 alla mezzanotte di venerdì; per lo stesso rischio, per tutta la giornata di venerdì, per Lunigiana e Garfagnana.

Allerta vento

C’è poi un’allerta vento estesa a tutta la costa e alla fascia appenninica da nord a sud, e uno per mareggiate, relativo a tutto il tratto di costa da nord a sud, validi entrambi dalle 13.40 di giovedì fino alla mezzanotte di sabato 2 dicembre.