Allerta meteo arancione in Liguria: attenzione ai temporali, ecco dove

La Spezia, 30 novembre 2023 – Scatta una nuova allerta meteo in Liguria. E ancora una volta è la provincia della Spezia ad essere interessata da un’allerta arancione e gialla per temporali anche forti. Tutto accadrà nella giornata di venerdì 1 dicembre. Le allerte sono diverse e partono dalle 15, tutte sul Levante ligure. A diramarle, la Regione Liguria.

Allerta gialla

Un’allerta gialla partirà dalle 15 sui bacini piccoli e medi e andrà avanti fino alla mezzanotte tra venerdì 2 e sabato 3 dicembre. La stessa allerta gialla sarà anche per i bacini grandi (Magra, Vara ed Entella) e andrà avanti fino alle 18 di venerdì 1 dicembre.

L'allerta arancione in Liguria

Allerta arancione

Un’ulteriore peggioramento del tempo è previsto dalle 18 sempre sullo Spezzino. Proprio per questo dalle 18 di venerdì 1 dicembre alla mezzanotte tra il 1 e il 2 dicembre l’allerta diventerà arancione. Ci si aspettano dunque temporali anche molto forti su tutta la provincia. Le autorità raccomandano la massima prudenza.

La neve

C’è stata la prima spolverata di neve della stagione tra la notte e le prime ore del mattino sulle cime più alte del versante padano dell'entroterra di Savona e di Imperia. In alcune zone, come previsto, questa mattina si è invece registrato il fenomeno del gelicidio, in particolare sul passo del Faiallo, tra le province di Genova e Savona.