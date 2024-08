Temporali e grandinate: il maltempo arriva in Toscana, scatta l’allerta. Ecco dove

Firenze. 27 agosto 2024 – Break temporalesco in Toscana, in particolare nelle zone meridionali della regione. L'alta pressione, tornata ad espandersi nei giorni scorsi, si indebolisce momentaneamente, lasciando filtrare delle blande correnti instabili che porteranno qualche rovescio in più nelle ore pomeridiane.

Oggi, dunque, per la Toscana sarà un martedì 27 in chiaroscuro caratterizzato da sole e nubi sparse al mattino. Tempo instabile invece nel pomeriggio, quando dalle zone interne e montuose si svilupperanno rovesci e temporali sparsi, che potrebbero sconfinare verso la costa. Da non escludere grandine nei nuclei più intensi. Possibili raffiche di vento durante e dopo la formazione dei fenomeni, con temperature in momentaneo calo, dopo aver toccato i 32/35 gradi.

La mappa dell'allerta gialla in Toscana. Scatta dalle 13 alle 23.59 di martedì 27 agosto

Scatta dunque un’allerta meteo gialla per pioggia e temporale nelle zone centro meridionali della Toscana: le zone interessate sono la provincia di Arezzo, Grosseto, Siena, il basso Pisano, la provincia livornese e la provincia di Firenze, in particolare le aree dell'Arno-Valdarno Superiore e Valdelsa-Valdera. Tendenza a esaurimento in serata. Possibili forti colpi di vento e grandinate.

L'Italia si trova dunque attualmente sotto l'influenza di una blanda, ma insidiosa circolazione ciclonica in quota destinata a condizionare, almeno parzialmente, il quadro meteorologico. “Nelle prossime ore ci aspettiamo infatti numerosi temporali e anche qualche grandinata su diverse zone del nostro Paese – spiega il meteorologo Stefano Rossi -. La causa di questa instabilità va ricercata nella forte energia presente soprattutto nei bassi strati dell'atmosfera: essa è il risultato del contrasto tra le masse d'aria più fresca e umida che alimentano l'area di bassa pressione e il forte calore preesistente, dovuto alle alte temperature degli ultimi giorni. È importante notare che sul bacino del Mediterraneo è comunque presente un vasto promontorio anticiclonico a matrice africana, che riesce ancora a mantenere condizioni climatiche piuttosto calde su gran parte del Paese”.

Nelle prossime ore, gioco forza, - prosegue Rossi su iLMeteo.it - l'Italia continuerà ad essere il palcoscenico di un vero e proprio conflitto tra l'esuberante anticiclone africano, che da parecchie settimane avvolge il nostro Paese e un coraggioso vortice ciclonico attualmente posizionato sull'area tirrenica centrale e in lento movimento verso sud. Prevediamo ancora qualche temporale sui rilievi del Nord, ma i fenomeni più intensi si concentreranno soprattutto al Centro e al Sud. In particolare, saranno a rischio Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria e i settori centrali e settentrionali della Sicilia. Sarà fondamentale - conclude il meteorologo - prestare molta attenzione ai temporali. Come accaduto nelle scorse 24 ore, questi potrebbero infatti assumere carattere di forte intensità ed essere accompagnati da improvvise raffiche di vento, e grandinate anche di grosse dimensioni”.

Torna Caronte con il caldo africano e picchi di 36 gradi ad oltranza sulla Capitale. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma il ritorno dell'anticiclone, anche se, ci tiene a precisare, che in molte zone del Paese «non se n'è mai andato. È arrivato in Italia il 15 luglio e, da quel giorno, il caldo appiccicoso, afoso, e a volte estremo, ci ha accompagnati in un'estate da record. Un record legato ai cambiamenti climatici sempre più evidenti: è vero, ci sono state delle fasi temporalesche a tratti intense che hanno portato un pò di refrigerio, ma sono durate davvero poco».

Quindi entro domani torneranno ovunque i 34-35 gradi, specie al centro-sud, con picchi costanti di 36°C ancora sulla Capitale, 38-39°C in Sardegna, Sicilia e Basilicata. Inoltre per altre 36-48 ore saranno frequenti gli acquazzoni, in spostamento dal Nord verso il Centro-Sud. «Sembrerà di essere a metà luglio, invece che alla fine dell'estate meteorologica (ricordiamo che l'estate meteorologica inizia il primo giugno e finisce il 31 agosto).

In altre parole arriverà il mese della vendemmia, settembre, con quasi 40 gradi al Sud» spiega l'esperto. «L'unica nota positiva sarà quella delle notti più lunghe: in questi giorni di fine agosto il sole tramonterà verso le 20 e sorgerà verso le 6.30. Ecco che, per circa 10 ore e mezzo, soprattutto dopo la mezzanotte, l'aria diventerà meno bollente, localmente sentiremo addirittura il respiro autunnale che si avvicina: ma solo di notte, il giorno sarà ancora dominato da Caronte e dalla canicola africana».

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma: Mercoledì 28 agosto: Sereno o poco nuvoloso con moderato aumento di nubi cumuliformi nell'interno durante il pomeriggio con possibilità di locali temporali, specialmente in Appennino e sugli altri rilievi. Venti: deboli da nord-est, tendenti a provenire da ovest, nord-ovest. Mari: calmi o poco mossi. Temperature: minime in lieve calo, massime in deciso rialzo nell'interno con punte di 35-37°C in pianura, stazionarie o in lieve calo sulla costa. Giovedì 29 agosto Sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti nelle ore più calde sui rilievi. Venti: deboli di brezza, con rinforzi di Maestrale lungo la costa al pomeriggio. Mari: calmi o poco mossi. Temperature: stazionarie o in leggero aumentosu valori sopra la media del periodo; massime fino a 36-37 °C nelle zone interne. Venerdì 30: sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti pomeridiani. Venti: deboli di brezza, fino a moderati di Maestrale sul litorale meridionale dal pomeriggio. Mari: poco mossi, temporaneamente mossi a sud di Piombino dal pomeriggio. Temperature: stazionarie su valori oltre le medie. Sabato 31: sereno o poco nuvoloso per transito di modeste velature, soprattutto dal pomeriggio. Venti: deboli di brezza. Mari: calmi o poco mossi. Temperature: ancora stazionarie.