Meteo, è davvero un’estate senza fine? Occhio ai rapidi temporali, le previsioni

Firenze, 24 agosto 2024 – Il caldo afoso eccezionale e le notti tropicali che hanno caratterizzato agosto continueranno in linea di massima in Toscana anche per tutta la settimana tra lunedì 26 e sabato 31 agosto. Questo prefigura il servizio meteo Lamma insieme ai principali osservatori del meteo europei.

Caldo che dunque continua, per quanto non saranno le temperature feroci che hanno caratterizzato il tempo in Toscana nella prima metà di agosto, con temperature che a Firenze hanno superato i 41 gradi. Saranno comunque temperature alte, fino a 34-36 gradi nelle ore più calde. Cosa che, unita all’afa, che non sparirà del tutto, contribuirà ad acuire la senzazione di caldo.

Il caldo continua nelle città toscane anche in questo ultimo scorcio di agosto (New Press Photo)

Niente di nuovo insomma, niente inversione totale di tendenza con l’inizio di un periodo più fresco. C’è un’eccezione: qualche pioggia potrebbe comparire tra martedì 27 e mercoledì 28 agosto. Quando al nord Italia il peggioramento sarà deciso mentre appunto in Toscana potremmo assistere a brevi temporali anche forti sul nord e nell’interno della Toscana. Ma ecco le previsioni giorno per giorno.

Domenica 25 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature che a Firenze toccheranno i 36 gradi per quanto riguarda la massima e 19 la minima.

Lunedì 26 agosto

Nuvolosità al pomeriggio “nelle zone più interne della regione – scrive il Lamma – in particolare quelle appenniniche settentrionali, dove saranno possibili rovesci e temporali. Fenomeni in esaurimento in serata”. Temperature in lieve aumento, con l’afa che aumenterà rendendo la sensazione di caldo maggiore.

Martedì 27 agosto

Altra giornata con possibili temporali nelle zone interne. In particolare sulle province di Arezzo e Siena. Temperature minime in aumento, massime in calo di 4-5°C nelle zone interne, in lieve aumento sulla costa.

Mercoledì 28 agosto

Stesso copione, con possibili temporali pomeridiani. Ma farà molto caldo. Ecco cosa dice il Lamma sulle temperature: “Minime in lieve calo, massime in deciso rialzo nell'interno con punte di 35-37°C in pianura, stazionarie o in lieve calo sulla costa”.

Tendenza per i giorni successivi

I pochi temporali faranno spazio al cielo sereno. Le temperature rimarranno di almeno tre quattro gradi sopra la media del periodo.