Pioggia e temporali sparsi in arrivo. Toscana, calano le temperature di 4-5 gradi, poi torna il sole

Firenze, 26 agosto 2024 - Un po’ di pioggia in arrivo. Da domani, nelle ore centrali della giornata, possiamo attenderci locali temporali, che avranno il pregio di far calare le temperature massime, nelle zone interne, di 4-5 gradi. Insomma, una piccola boccata d’ossigeno, pur se di breve durata. Se oggi pomeriggio qualche goccia potrebbe cadere nell’alta Toscana, domani pomeriggio l’instabilità potrebbe riguardare la maggior parte della regione. Anche mercoledì 28, sempre nelle ore pomeridiane, aspettiamoci locali temporali principalmente sui rilievi.

“Non si tratta del transito di una perturbazione strutturata, ma di una modesta instabilità estiva che può provocare isolati rovesci nelle ore pomeridiane, localmente anche intensi”, fanno sapere dal consorzio Lamma. Questa leggera instabilità non interesserà comunque la costa, dove anche nei prossimi giorni le giornate saranno all’insegna del bel tempo. “Tra giovedì 29 e venerdì 30 questa leggera instabilità scomparirà ed il cielo tornerà ad essere sereno”. Per quanto riguarda le temperature, se oggi a Firenze si registrano 36 gradi, domani si scenderà a 32-33, per poi risalire a 34-35 domani l’altro. Lungo la costa, invece, la colonnina di Mercurio nei prossimi giorni non oltrepasserà mai i 30 gradi.