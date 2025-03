Nuova allerta gialla per rischio idrogeologico in Toscana: possibile pioggia

Firenze, 12 marzo 2025 – Continua la condizione di instabilità meteo in questa settimana particolarmente caratterizzata dal maltempo in Toscana. Dopo l’allerta di mercoledì 12 marzo, c’è una nuova allerta che riguarda la giornata di giovedì 13 marzo. Sempre per allerta gialla, sempre per rischio idrogeologico.

Le previsioni meteo in Toscana

E’ prevista dunque ancora pioggia su buona parte della regione. E per questo le autorità hanno deciso di estendere l’avviso anche per giovedì. Il rischio idrogeologico riguarda la gran parte della regione, compresa l’intera costa, dalle Apuane fino alla Maremma.

La cartina della Toscana con l'estensione dell'allerta gialla per rischio idrogeologico. Rischio di piogge forti

Più allerte insieme

Per la giornata di giovedì 13 marzo in realtà ci sono più allerte insieme. Oltre a quella per rischio idrogeologico, c’è una allerta gialla per rischio idraulico, quindi per possibile ingrossamento dei fiumi maggiori. Un’allerta concentrata in particolare per il bacino del Bisenzio, in una zona tra le province di Prato, Firenze e Pistoia. Ecco i comuni interessati dall’allerta per rischio idraulico: Agliana (PT), Calenzano (FI), Campi Bisenzio (FI), Cantagallo (PO), Carmignano (PO), Montale (PT), Montemurlo (PO), Pistoia (PT), Poggio a Caiano (PO), Prato (PO), Quarrata (PT), Serravalle Pistoiese (PT), Sesto Fiorentino (FI), Signa (FI), Vaiano (PO), Vernio (PO).

Previsioni meteo Firenze

Una terza allerta, sempre gialla, è per rischio vento e riguarderà solamente i crinali appenninici. In particolare il Mugello con i comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, oltre anche alle alture della provincia aretina al confine con l’Emilia Romagna.

Una quarta allerta, anch’essa di livello giallo, è invece per temporali e riguarda la parte costiera sud della regione. Comprende l’intera cosa livornese e l’intera costa maremmana oltre alle zone immediatamente interne rispetto alla costa, quindi i comuni in provincia di Pisa tra cui Montecatini Valdicecina, Monterotondo Marittimo, Monteverdi, Pomarance, Riparbella.

Da segnalare che saranno possibili nevicate intorno ai 1500 metri, come dice nelle previsioni il servizio meteo Lamma.