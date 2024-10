Toscana, una nuova allerta gialla per le zone già colpite dalle gravi inondazioni

Firenze, 26 ottobre 2024 - Una nuova allerta gialla, circoscritta alle zone che sono state bersagliate dal maltempo nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. L’ha diramata la Regione e il colore è giallo.

“Emessa allerta gialla dalla nostra sala operativa su zone Etruria centrale, Valdera e Valdelsa per rischio idraulico fino alla mezzanotte di oggi, per rischio idrogeologico fino a tutta la giornata di domani.

L'allerta riguarda dunque non solo il reticolo idraulico minore ma anche quello maggiore. Un’allerta doverosa per territori che in queste ore hanno sofferto molto, con danni a aziende e abitazioni. Come a Cecina, dove il fango ha invasto un centro commerciale.

L'allerta gialla per i territorio già colpiti dal maltempo e che sarà in vigore per tutta la giornata di domenica

Il Lamma, nelle previsioni per domenica 26 ottobre, parla di isolate possibilità di pioggia sulla costa. Per questo appunto l’allerta.

Emergenza a Terricciola, frane e esondazione del Cascina

Nel resto della regione il tempo sarà sereno o poco nuvoloso. In generale, almeno fino a mercoledì 30 ottobre, il tempo dovrebbe volgere al bello, con sole e possibili nebbie in serata. Il peggio insomma, per quanto riguarda il maltempo, sembra passato. Possibile calo termico a inizio novembre con la prima ondata di freddo.