Terza Pontremoli all’esame Dallas Romagnano. La Gragnolese mette nel mirino lo Sporting

Ieri sera ha preso piede il conto alla rovescia. Poco più di un mese e mezzo per conoscere chi conquisterà il passaporto che spalancherà le porte al palco della Seconda categoria. La regina del campionato di Terza Categoria Salavetitia Seravezza, che viaggia con dieci punti di vantaggio sulla matricola-rivelazione Dallas Romagnano, ha aperto le danze della ventiquattresima giornata affrontando dalle 20,45 sul “Buon Riposo“ il ValliZeri, sempre sotto la luce artificiale del “Raffi“ a confronto c’erano Marina di Massa-Tirrenia. La “nona“ di ritorno continua questo pomeriggio (sabato) con le partite Pontremoli-Dallas Romagnano, Monti-Montagna Seravezzina e Gragnolese- Sporting Marina, calcio d’avvio fissato alle 15,30. I padroni di casa del Pontremoli si presentano al big match contro il Dallas Romagnano con dichiarato intento di portare a 3 punti il disavanzo dall’attuale seconda forza del torneo.

Un match tenuto in chiara considerazione dal tecnico dei biancocelesti Riccardo Capiferri che evidenzia: "Noi dovremo essere molto bravi nell’interpretare la partita nella maniera giusta – spiega – in quanto il Romagnano annovera nelle proprie fila elementi esperti che sono pronti ad approfittare del minimo errore. Cercheremo di fare del nostro meglio per arrivare ai tre punti". Il Dallas Romagnano arriva all’appuntamento galvanizzato dalla grande impresa messa a segno nel mercoledì di Coppa in casa dell’Atletico Castiglione sconfitto sul “Nardini“ dopo la lotteria dei calci di rigore per 8-9 (1-1). Ecco lo spirito con il quale i granata affrontano la trasferta in casa dei dotti.

"Avremo di fronte – sostiene il team manager Andrea Pucci – un avversario disposto a battersi alla morte; noi per porre il Pontremoli nelle condizioni di perdere, non possiamo che provare a vincere. Non sarà facile, anche perché non saranno della partita prospetti di spessore, sono convinto che chi sarà chiamato a sostituirli sarà all’altezza delle situazioni. Chiudo dicendo che da parte della squadra mi aspetto una grande prestazione". Il Monti che è con tutti e due i piedi fuori dall’area playoff dovrà dare fondo a tutte le sue risorse per affondare le resistenze del Montagna Seravezzina che ha fatto sapere di calarsi in terra di Lunigiana decisa a prendersi il massimo della posta in palio.

Il turno che mette a riposo l’Icf Fosdinovo, si completerà lunedì 8 aprile con le partite Attuoni-Podenzana e con Don Bosco Fossone chiamato all’immediato riscatto appannando i muscoli e i riflessi dello Spartak Apuane.