Seconda Carrarese battuta dal San Vitale

carrarese giovani

2

san vitale candia

3

CARRARESE GIOVANI: Novarino, Conti (30’ pt Scaletti R.), Biasci, Ragonesi, Radicchi (1’ st Guidi L.), Raffo, Mallegni, Arnieri, Scaletti A., Papi, Venturini. A disp. Poli, Martinucci. All. Nardini.

SAN VITALE CANDIA: Stagnari, Della Tommasina, Ricci D., Tonazzini, Del Freo, Di Benedetti, Dell’Amico, Deda, Ricci G., Kumanaku, Mengaroni. A disp. Galloni, Neri, Della Pina, Della Bona. All. Bertelloni.

Arbitro: Paterni di Lucca.

Marcatori: 13’ pt Mengaroni (S), 16’ pt Kumanaku (S), 37’ pt Ricci G. (S), 25’ st Papi (C), 40’ st Ragonesi (C).

CARRARA - Un San Vitale in stato di grazia batte a domicilio la capolista trovando 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Seconda sconfitta di fila, invece, per i marmiferi, che vedono ridursi a uno i punti di vantaggio sulle inseguitrici. A Fossone, partenza a fionda per gli ospiti, che dominano il primo tempo andando 3 volte in gol – prima con Mengaroni, poi con Kumanaku ed infine con Ricci Gianluca –, prendendo una traversa e creando diverse chance. I locali nella ripresa aggrediscono gli avversari per provare a rientrare subito in partita, riuscendoci al 25’ con Papi sugli sviluppi di un calcio piazzato, dopo essersi visti annullare la rete di Scaletti Alessandro. Il gol trovato riaccende gli animi e dopo 15’ arriva anche il gol del 2-3, con la punizione di Ragonesi, che dà il via all’assalto, contenuto in ogni modo dalla difesa ospite, graziata nel recupero da Guidi, che di testa mette fuori.

Alessandro Salvetti