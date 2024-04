Massese Zavatto presente. Un rientro provvidenziale

C’è anche Matteo Zavatto nella lista dei 21 convocati della Massese per la sfida odierna contro il Montespertoli. Il difensore spezzino è da considerarsi quindi recuperato a tutti gli effetti e sarà lui a comandare la difesa bianconera questo pomeriggio allo stadio Vitali nella cruciale partita che inizierà alle ore 15. Un rientro provvidenziale se si pensa alla contestuale assenza per squalifica dell’altro difensore d’esperienza della squadra Leonardo Terigi. Niente da fare, invece, per Andrea Vignali. Venerdì il tecnico Davide Del Nero aveva dato uno spiraglio di speranza parlando della possibilità di portarlo in panchina ma evidentemente il capitano ha bisogno di altro tempo per uscire definitivamente dal “calvario“ al tallone.

L’altro assente di giornata, sempre per infortunio, sarà Salif Sidibe che dovrebbe tornare a disposizione a partire dalla prossima settimana dal problema muscolare accusato nelle scorse settimane. C’è poco da girarci intorno: quello odierno per la Massese è un match da dentro o fuori. Non ci sono prove d’appello o possibilità d’errore. Le zebre devono vincere se vogliono restare in corsa per un posto nei playoff. Battere il Montespertoli (38 punti) permetterebbe alla Massese (37) di superarlo in classifica e risalire quanto meno al settimo posto ma c’è anche lo scontro tra Zenith Prato (47) e River Pieve (39) che potrebbe portare buone notizie mentre il Cecina (39) sarà ospite di un Fucecchio (34) che si vuole salvare.

Gianluca Bondielli