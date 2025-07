Villaggio San Luca. Restyling quasi finito

Buone notizie per i residenti di Bonascola: la mega riqualificazione del villaggio San Luca con fondi Pnrr è quasi finita. Gli operai stanno terminando la zona spogliatoi e il punto ristoro, dopodiché si passerà alle zone esterne. Nel villaggio San Luca troveranno spazio aree sportive, un punto ristoro, una piazza per socializzare e tanto spazio verde. Un progetto molto atteso che finalmente doterà Bonascola di un luogo centrale dove fare sport e trascorrere le giornate. A fare il punto della situazione sono state le commissioni ai Lavori pubblici e all’Urbanistica, presiedute da Silvia Barghini e Augusto Castelli.

"Tutti gli interventi stanno procedendo secondo il cronoprogramma – spiega l’assessore ai Progetti speciali Moreno Lorenzini –. Ad oggi sono quasi conclusi i lavori all’edificio che ospiterà spogliatoi e punto ristoro, dove mancano giusto le ultime finiture, e poi il cantiere si sposterà sulle aree esterne dove sorgeranno diverse strutture sportive e numerose aree verdi. Si andrà inoltre a realizzare un nuovo ingresso da via Piave. Tutti gli interventi sono ovviamente stati progettati senza barriere architettoniche in modo da garantire la massima accessibilità. In questi mesi si è infine messo mano a una variante al progetto per quando riguarda i sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque. Tutte le opere si prevede che siano concluse entro la fine del 2025, con l’eccezione della messa a dimora delle piante per cui bisognerà attendere il periodo migliore".

"L’assessore fa poi il punto anche sull’altro cantiere Pnrr che interessa Bonascola, quello per la realizzazione della nuova rotatoria sulla Provinciale Carrara-Avenza. "Stando al nuovo cronoprogramma che c’è stato presentato –conclude Lorenzini –, l’intervento dovrebbe concludersi entro Ferragosto. Anche in questo caso ci sarà poi bisogno di qualche tempo in più per ultimare le finiture e le aree verdi".