Ex Lucciola, apertura dopo l’estate. Nuova assegnazione in corso

"L’inaugurazione della nuova Lucciola avverrà subito dopo la pausa estiva e a breve saranno comunicate data e modalità dell’apertura, oltre che le informazioni sul progetto culturale che vivrà negli spazi riqualificati e donati nuovamente all’uso collettivo della città". Parola dell’amministrazione comunale di Sesto che interviene sulla vicenda dopo la decisione della ‘cordata’ Socialisarte di rinunciare alla gestione della struttura, visti i tempi ormai lunghi per l’apertura dello ‘storico’ immobile di piazza IV Novembre che hanno fatto mutare le condizioni rispetto alla fase iniziale. L’aggiudicazione era stata infatti effettuata, addirittura, nel lontano 2019: "Dopo la rinuncia – prosegue la nota del Comune di Sesto – sono stati predisposti gli atti per procedere l’assegnazione al secondo classificato. Non sussistono rischi di slittamento, quindi, rispetto all’avvio delle attività culturali e sociali previste a settembre". La storia della riqualificazione dell’ex Lucciola, frequentata da generazioni di sestesi, è stata decisamente travagliata con una serie di ritardi che hanno fatto slittare, di volta in volta, la conclusione dei lavori previsti: il primo step da superare era stato quello della pandemia con la difficoltà di arrivo per i materiali edili ma i problemi non si erano limitati al Covid.

Nel dicembre 2022, infatti, era stato rescisso, per inadempienza, il contratto con l’impresa che si era aggiudicata l’appalto per la riqualificazione della ex Lucciola. I lavori, infatti, dopo una serie di ritardi e scadenze mancate erano stati interrotti definitivamente nell’ottobre precedente con la necessità, dunque, di procedere a un nuovo affidamento per la conclusione degli interventi. Dalla ripresa dei lavori, a inizio 2023, i cantieri sono, per fortuna, andati avanti nei tempi previsti e sono ad oggi ultimati mentre i collaudi saranno in fase di conclusione nelle prossime settimane.

In attesa di conoscere la data del taglio del nastro e anche di capire quali attività culturali saranno realizzate nel ‘contenitore’ della ex Lucciola intanto è certo che nella struttura troverà spazio il centro famiglie "Il Melograno" che si trasferirà dall’attuale sede di via Fratelli Bandiera.

Sandra Nistri