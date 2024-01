Vannacci presenta il libro a Massa, la Cgil insorge: “Spazzatura di stampo fascista”

Massa, 12 gennaio 2024 - È polemica a Massa per la presentazione del libro autoprodotto del generale Roberto Vannacci ”Il mondo al contrario”, in programma il 27 gennaio, giorno della Memoria, a Villa Cuturi, appuntamento promosso dall'associazione 'La Rivincita’.

Critico il segretario generale della Cgil di Massa Carrara, Nicola Del Vecchio; il sindacato sta organizzando un presidio di protesta, invitando alla mobilitazione. Nei giorni scorsi uno degli sponsor inseriti nella locandina dell'iniziativa, l'Osteria Pertini, ha preso le distanze dall'appuntamento.

"Lo dico senza girarci intorno e senza mezzi termini - sottolinea Del Vecchio in una nota - trovo vergognoso che Vannacci venga a Massa, e trovo ancora più squallido che lo faccia in una giornata così importante come quella del 27 gennaio, il Giorno della Memoria. In quella giornata onoriamo la Memoria di tutte le vittime della Shoah e delle altre deportazioni del periodo nazifascista. Vannacci invece ambisce ad essere degno erede di quella ideologia di discriminazioni, violenze, distruzione e morte. Il suo libro è una rassegna di fascismo, razzismo, misoginia e omofobia”.

"Penso, sinceramente, che chi firma quelle pagine - osserva ancora - non dovrebbe indossare una divisa della nostra Repubblica né avere un qualunque ruolo di responsabilità”. Per il segretario Cgil “Massa, capoluogo di una provincia come la nostra che per prima in Italia fu insignita della Medaglia d'oro al valor militare, non merita questo schifo. Vannacci non può venire qui a presentare il suo libro fascista, il suo libro spazzatura, il Giorno della Memoria”.