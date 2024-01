Vannacci ospite del circolo, lo sponsor si tira indietro

Massa, 8 gennaio 2024 - Arriva a Massa il generale Roberto Vannacci con il suo libro autoprodotto "Il mondo al contrario". L’ evento è in programma il 27 gennaio alle 17,30 a Villa Cuturi, a cura dell’associazione ’La Rivincita’ con la collaborazione de La Gazzetta di Massa Carrara. Presenta l’incontro Carmen Federico, presidente de La Rivincita mentre l’intervista all’autore è affidata al giornalista Aldo Grandi, direttore del La Gazzetta di Lucca, Massa e Carrara. Il libro è al centro di numerose polemiche a livello nazionale, ma desta anche molta curiosità, al primo posto della classifica dei libri più venduti su Amazon. Un libro che sta spopolando e su cui social e politica si dividono. E tra gli sponsor presenti sulla locandina diffusa per la presentazione Villa Cuturi, figura anche l’Osteria Pertini che non esita però a prendere le distanze, come si legge nel post pubblicato ieri: "Noi dell’Osteria Pertini, oggi 6 gennaio 2024, ci sentiamo in dovere di chiarire il fraintendimento causato dal prossimo evento dell’associazione La Rivincita. Da qualche mese collaboriamo agli eventi contro la violenza di genere dell’associazione, la quale si è presentata come apolitica. Con questo evento, però, è stata presa una posizione che apolitica non è. Per cui, anche noi ci sentiamo in dovere morale di prendere una posizione facendo fede sempre e solo alle nostre radici. L’Osteria Pertini ha questo nome non a caso: del presidente Sandro Pertini noi stimiamo gli ideali e ne facciamo tesoro nella vita quotidiana. Per questo motivo ci allontaniamo tassativamente dalla presentazione del libro del generale Vannacci nel quale siamo stati inseriti erroneamente come sponsor".

Angela Maria Fruzzetti