Vannacci all’Educandato, il cda non esamina la richiesta di presentare il libro a scuola

Firenze, 10 gennaio 2024 – Nuovo capitolo della bufera che si era scatenata sull’annunciata presentazione del controverso libro “Il mondo al contrario” del generale Roberto Vannacci all’Educandato statale della Santissima Annunziata al Poggio Imperiale di Firenze. Dopo che era circolata la notizia, in molti avevano bollato come inopportuna la sede scelta (una scuola statale) e ricordato che Vannacci è sì un militare dell’esercito Italiano, ma anche un possibile se non probabile candidato alle elezioni Europee in quota Lega.

Oggi prende la parola il presidente del consiglio di amministrazione dell’Educandato, Giorgio Fiorenza, dopo la riunione del cda sulla vicenda.

"Ieri – si legge in una nota – si è diffusa la notizia della presentazione del libro in questione per il prossimo lunedì alle 18 quando ancora il cda non aveva ancora preso formalmente in esame la questione, non aveva autorizzato l’emissione di alcuna locandina e ufficializzato formalmente l’evento. E’ l’Educandato che, una volta fatta la scelta con un’apposita delibera, dispone operativamente il da farsi, pubblica la locandina con il programma dell’evento che viene diffuso attraverso i propri canali”.

La conclusione è che la presentazione non si farà: “Visto il clima che si è creato intorno al nome dell’Educandato – prosegue la nota – il Cda ha deciso di non affrontare il tema della presa in esame delle proposte editoriali, per evitare strumentalizzazioni ad ogni livello. Il Cda chiarisce – è la conclusione – che la suddetta decisione viene presa solo perché ritiene che valutazioni di merito assunte da parte del consiglio sul libro in questione al momento potrebbero essere percepite erroneamente come modulate da pressioni o ingerenze esterne”.