Vannacci presenta il libro a Poggio Imperiale, è polemica: “E’ opportuno in una scuola statale?”

Firenze, 9 gennaio 2024 – "Apprendiamo da un volantino che sta girando in queste ore, che lunedì prossimo è prevista la presentazione del libro del generale Vannacci, 'Il mondo al contrario', all'Educandato statale della Santissima Annunziata al Poggio Imperiale". Una scelta "che ci pare inopportuna", sottolineano Leonardo Calistri, Stefano Di Puccio e Massimiliano Piccioli, consiglieri comunali del nuovo gruppo Firenze democratica. "Si tratta- dicono- del libro, autoprodotto, che ha determinato la destituzione di Vannacci dal comando dell'Istituto geografico militare di Firenze, a causa delle idee offensive contenute nel libro nei confronti degli omessuali, dei migranti, del femminismo e delle minoranze". Il cda dell'Educandato, proseguono, "è nominato dal ministero dell'Istruzione, e ci domandiamo, quindi, se l'istituto e l'ufficio regionale scolastico ritengano opportuno ospitare in una scuola statale la presentazione di quel libro, oggetto anche di un procedimento disciplinare ancora pendente da parte del ministero della Difesa".

Inoltre Vannacci, "proprio in queste ultime ore, ha ricevuto la proposta di candidatura alle Europee da parte del leader della Lega per la circoscrizione dell'Italia centrale, compresa quindi quella di Firenze. Il che fa assumere all'iniziativa anche una valenza elettorale"

Sulla questione interviene anche il gruppo Sinistra progetto comune: "Abbiamo avuto modo di vedere il volantino segnalato da Firenze democratica. Sul sito dell'Istituzione non si trova traccia dell'evento, ma appare chiaro quanto il luogo sia rappresentativo della nostra città", osservano i consiglieri Antonella Bundu e Dmitrij Palagi. "Si tratta quindi di avere conferma che c'è in programma la presentazione del libro di Vannacci in questo luogo. Offrire al suo autore uno spazio segnato da 'una tradizione prestigiosa a livello nazionale e internazionale, che la rende unica nel campo educativo e dell'istruzione rispetto a tutte le altre Scuole del territorio fiorentino' ci pare davvero inopportuno. Sindaco e giunta non mancano occasione di attaccare il governo, ci aspettiamo siano in prima linea per avere chiarimenti ed evitare che si crei un precedente".