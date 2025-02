Un’isola ecologica a Fossacava. Le guide turistiche lamentano degrado e disagi per i turisti

Bidoni della spazzatura nel mirino delle guide turistiche. Nello specifico gli operatori turistici lamentano la posizione attuale dell’isola ecologica del parcheggio di Fossacava, che è stata collocata proprio sopra la fermata dell’autobus e dei bus turistici. A lamentarsi è Gabriele Giuntoni del tour operator ‘Cave di marmo tours’, che ha da subito contestato la collocazione e chiede che venga spostata prima che la stagione turistica entri nel vivo. L’isola ecologica in prossimità del sito archeologico della cava romana non solo sarebbe sgradevole per chi scende dai bus, ma occupando parte del parcheggio riservato ai mezzi sarebbe anche di impiccio per gli autisti. In sostanza gli autobus restano metà fuori e metà dentro il parcheggio a loro riservato.

Con l’attuale collocazione i visitatori scenderebbero direttamente sull’isola ecologica. "Il fatto che abbiano messo i bidoni è un segno di civiltà, ma con tutto il posto che c’era – commenta Giuntoni –, ma proprio sulla fermata dei bus? Ho fatto presente il problema due mesi fa, mi avevano detto che li avrebbero spostati e non è stato fatto. Ho richiamato lo scorso mese per ribadire il problema, mi hanno riposto che li avrebbero spostati. In sostanza sono passati due mesi e l’isola ecologica è ancora sopra la fermata dell’autobus. Chiedo all’assessore Carlo Orlandi di posizionare i bidoni in un’altra parte del piazzale. La stagione turistica è alle porte – prosegue Giuntoni – e non è possibile accogliere in questo modo i turisti che vengono a vedere Fossacava e le Apuane da tutto il mondo. La cosa che mi stupisce è chi abbia avuto l’idea di posizionare i bidoni con l’autobus che non riesce neppure a parcheggiare".