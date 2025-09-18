Un premio sull’amicizia. Gli studenti alle prese con ’Likes, legami’. Successo a Con-Vivere

Quattro scuole coinvolte, decine di studenti in gara e una trentina di elaborati tra immagini, video e aforismi: sono i numeri della terza edizione del concorso per le scuole superiori della provincia, promosso da Fondazione Crc, Ufficio scolastico e Comune nell’ambito di Con-vivere. Quest’anno il concorso era intitolato ’Likes – I legami di amicizia oggi’, sulle relazioni giovanili, reali e virtuali, e il modo in cui l’amicizia diventa palestra di pluralità, virtù e valori condivisi. A partecipare sono stati studenti del liceo classico ’Repetti’, dello ’Zaccagna Galilei’, del liceo artistico ’Gentileschi’ e del linguistico ’Montessori’.

La giuria era composta dal professor Vincenzo Genovese per l’Ufficio scolastico, dall’assessore Gea Dazzi e da Luisa Passeggia per la Fondazione Crc. La cerimonia di premiazione si è svolta al Palco della Musica, con la partecipazione di Passeggia, Dazzi, della dirigente dell’Ufficio scolastico Marta Castagna e di Mirella Cocchi della Commissione pari opportunità della Regione Toscana. Primo posto per Alice Mei del ’Repetti’, seguita da Xu Yibo dello ’Zaccagna Galilei’ e da Barbara Bernoldi del liceo artistico.

Sono stati premiati per il merito anche Matilde Bottale, Chiara Bauso, Gioele Rizzo, Agata Barenco, Aurora Gemignani e Mia Orlandi, tutti del Gentileschi. I lavori dei ragazzi resteranno esposti nel cortile dell’Istituto Figlie di Gesù, offrendo così alla cittadinanza la possibilità di ammirare creatività e riflessione dei giovani. I vincitori hanno ricevuto buoni libro come riconoscimento, confermando l’intento del concorso di promuovere non solo la creatività, ma anche la diffusione della cultura.

F.M.