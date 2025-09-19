La relazione è prevenzione. Ambiente e legami sociali per la lotta all’Alzheimer

Domani è la Giornata mondiale dell’Alzheimer e a Massa si terrà per l’occasione un incontro pubblico per presentare la rete d’aiuto e cura sul territorio. La Fondazione dott. Ezio Pelù onlus, infatti, in collaborazione con il Centro disturbi cognitivi e demenze della Zona Apuane dell’Asl Toscana nord ovest, e con il patrocinio dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Massa-Carrara, promuove l’incontro dal titolo: ’La relazione come prevenzione e cura’. L’iniziativa si svolgerà domani, dalle 10, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale. Al centro dell’evento l’importanza dell’ambiente e dei legami sociali nella prevenzione, nel rallentamento della malattia e nella riabilitazione. L’obiettivo di fondo è quello di contrastare l’esordio della malattia, lo stigma e l’isolamento sociale e di offrire ai caregiver strumenti e orientamento sui servizi disponibili nel territorio a cui possono rivolgersi per gestire meglio il carico assistenziale e non sentirsi dimenticati dalla comunità.

I lavori saranno introdotti dai saluti delle autorità e moderati da Michela Zanetti, coordinatrice del Centro disturbi cognitivi e demenze, e da Alessandro Napolitano, direttore della Neurologia al Noa. A seguire gli interventi di Carlo Manfredi, presidente della Fondazione Pelù e dell’Ordine dei medici di Massa-Carrara, Serena Pallotti, psicologa dirigente dell’unità Continuità Ospedale-Territorio, Elisa Dini e Sonia Mazucchi, neurologhe al Noa, Maila Coltelli e Pierfrancesco Lorenzi, rispettivamente neuropsicologa e psichiatra, e infine Alessandra Poggi ed Elisa Ratti, psicologhe.

"Mettere al centro la relazione significa fare prevenzione, prendersi cura e migliorare la qualità di vita delle persone con demenza e delle loro famiglie – dice Manfredi –. Con questo incontro vogliamo offrire strumenti concreti e far conoscere i servizi del territorio, che includono anche il Centro diurno Dott. Ezio Pelù, costruendo una rete che faccia sentire tutti meno soli e più pronti ad affrontare la condizione demenza".

"La presa in carico di una persona con disturbi cognitivi e demenze – afferma Monica Guglielmi, responsabile della Zona Apuane per l’Asl – ha bisogno di un sistema e di professionisti coordinati e integrati tra loro e deve rispondere ai bisogni sanitari e socio-assistenziali degli assistiti e dei loro caregiver. La Zona Apuane sta portando avanti, con grande attenzione e senso di responsabilità, un percorso assistenziale che sappia dare risposte concrete e di qualità all’intera comunità, anche grazie a finanziamenti ad hoc garantiti da Regione e Asl. L’aspettativa di vita di questi malati è sempre più lunga e impone una riflessione sociale e culturale che sia orientata al maggior benessere e alla cura, per il notevole impatto che produce nel tempo".

Il convegno richiamerà l’attenzione anche su come la cura dell’ambiente domestico e di comunità contribuisca a prevenire o ritardare la malattia e a ridurre i rischi correlati ad altre patologie, promuovendo al contempo una riabilitazione efficace della memoria e delle funzioni socio-cognitive, soprattutto quando svolta in gruppo.