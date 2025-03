Un corso per le guide turistiche. Formazione e approfondimento

Tre seminari sul marmo rivolti alle guide turistiche e ambientali. La novità, pensata dal Comune, propone un percorso formativo e di approfondimento sulla legislazione del marmo, con informazioni inerenti filiera lapidea, origine geologica, estrazione in cava, lavorazione e commercializzazione. L’amministrazione ha accolto le richieste rivolte dagli operatori locali del settore turistico con seminari rivolti alle guide turistiche e ambientali dell’ambito ‘Riviera apuana’, composto dai Comuni di Carrara, Massa e Montignoso.

"Crediamo sia fondamentale il coinvolgimento del territorio nella promozione turistica – spiega l’assessore Lara Benfatto – per questo oltre a queste attività di formazione stiamo studiando la creazione di un bollino di qualità da assegnare alle guide che parteciperanno a un percorso formativo e di collaborazione con il Comune. Tutto ciò porterà vantaggi tanto alle stesse guide, certificandone l’affidabilità in termini di promozione della propria attività, quanto al Comune che avrà l’occasione di seguire più da vicino il settore turistico riconoscendone le eccellenze e costruendo un’offerta coordinata e qualitativamente elevata".

Per quanto riguarda i seminari, il primo è in programma martedì 18 marzo alle 14.30 in Comune. Si parlerà di legislazione del marmo e sicurezza nei luoghi di lavoro con interventi del geologo Giuseppe Bruschi, dirigente del settore Ambiente e marmo del Comune, e l’ingegnere Domenico Gullì direttore del settore Ingegneria mineraria, prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Usl Toscana nord-ovest. Martedì 25 marzo, sempre alle 14.30, alla sala marmoteca di Nausicaa in viale Galilei 133 a Marina, il geologo Gabriele Stagnaro, funzionario del Comune, interverrà invece sul tema ‘Cenni di geologia e principali tipologie di marmi’. Infine martedì 1 aprile, ancora alle 14.30 alla Camera di commercio a Carrara si terrà l’ultimo dei tre appuntamenti, con un corso con Norberto Petriccioli amministratore unico del Consorzio Zia, insieme a Daniele Mocchi e Massimo Marcesini dell’Istituto studi e ricerche della Camera di commercio Toscana nord-ovest, in cui si parlerà del commercio del marmo.

Per partecipare agli incontri in programma è necessario iscriversi compilando il form online al link https://forms.gle/eSGLJYn35bUMxQiu5