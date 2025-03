Truffe online, come prevenirle. Una trappola per giovani e anziani

Difendersi dalle truffe online in modo consapevole. Questa l’iniziativa della Cna Massa-Carrara al fine di combattere e fermare il dilagare di truffatori online e in cui l’obiettivo è fare leva sui giovani per sensibilizzare sul tema. A questo proposito è stato organizzato, in collaborazione con l’ambito scolastico territoriale Lucca e Massa-Carrara e con il patrocinio della Federazione dei maestri del lavoro di Massa-Carrara, il convegno in programma venerdì alle 9.30 nell’aula magna dello Zaccagna Galilei, intitolato "I giovani per la legalita contro le truffe online. In difesa degli anziani, delle famiglie e delle imprese". Oltre 40mila i denunciati lo scorso anno dalle forze dell’ordine con 1400 arresti.

Nell’universo degli inganni c’e il phishing con i link inviati sul telefono o mail che, una volta attivati, possono dare accesso ai dati sensibili; la truffa che svuota i conti in banca o lo smishing che rende la truffa quasi perfetta in quanto il mittente appare come Agenzia delle entrate. Oppure i finti annunci di lavoro, agevolazioni per le bollette di luce e gas, finte offerte bancarie e finanziarie o false offerte per le vacanze.

Nel 2024 sono stati trattati 18.714 casi di truffe online, in crescita del 15 per cento rispetto al 2023. Questi hanno portato a indagini su 3.581 persone. In aumento anche le somme sottratte: da 137 a 181 milioni di euro. Il più delle volte, nel mirino finiscono gli anziani ma anche i giovani. Un esercito di malfattori si muove ogni giorno con sistemi collaudati per truffare anziani ma anche giovani e imprese.

Al convegno, coordinato da Gino Angelo Lattanzi referente Cna relazioni istituzionali, parteciperanno l’assessora regionale Alessandra Nardini, la vice sindaca Roberta Crudeli, Gianni Lorenzetti presidente della Provincia, Federico Bonni vice preside dello Zaccagna Galilei, Carlo Alberto Tongiani presidente CNA Massa-Carrara. Interverranno Andrea Leo vice prefetto Vicario di Massa-Carrara, Marta Castagna dirigente Ufficio scolastico territoriale IX Lucca Massa Carrara, Alessandro Tariciotti fraud management governance Banca Monte dei Paschi di Siena e Maria Antonietta Curtolillo vicario del Questore di Massa-Carrara.