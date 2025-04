Torna l’evento ’Cavalli e natura’. Trekking, musica e giochi equestri

Torna "Cavalli e Natura, un evento unico nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, pensato per vivere un’esperienza autentica tra paesaggi mozzafiato, cultura locale e passione equestre. L’appuntamento sarà dal 23 al 25 maggio, organizzato dall’Associazione Allevatori Cavalli Comano. Un weekend all’insegna dell’avventura e del divertimento. Il programma è davvero intenso, in attesa della grande rassegna "Comano Cavalli" che si terrà a settembre come ormai da più di 50 anni. Una nuova occasione da vivere insieme, per chi ama i cavalli e la condivisione.

Venerdì 23 maggio apertura ufficiale del Centro Fiere alle 18, punto di ritrovo e accoglienza dei partecipanti. Sabato 24 maggio alle 9 ritrovo dei cavalieri presso il centro fiere, e partenza per il trekking a cavallo alle 10, con un itinerario di circa 20 km immersi nei sentieri del Parco Nazionale. Il pranzo al sacco è a cura dell’organizzazione per un costo di 15 euro, poi ci sarà il rientro nel pomeriggio, sistemazione cavalli e relax. Il ristorante sarà aperto e la serata si accenderà con musica e balli country. Alle 19 lo spettacolo ’East Coast Country Dance’ e dalle 22.30 dj set per ballare sotto le stelle. Domenica 25 maggio la giornata sarà dedicata ai giochi equestri: alle 8.30 saranno aperte le iscrizioni e alle 10 partiranno le sfide che si concluderanno alle 14.30 per chiudere in allegria questo fine settimana all’aria aperta.

L’organizzazione fornirà pasti e foraggio per cavalli già dal venerdì sera. È possibile usufruire di spazi coperti per cavalli. Sarà possibile accedere al ristorante e fermarsi a dormire in tenda. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 18 maggio ed è richiesto il certificato sanitario del cavallo. Per informazioni si può chamare Simone (347 9495796), Alessia (366 671261) o Roberto (331 3345672). Per passare la notte, le strutture convenzionate sono Ristorante Casa Turchetti, Agriturismo Chiosi, Albergo Ristorante Elisa e Albergo Miramonti.

A.B.