Strade chiuse al transito per gli eventi

Occhio ai divieti. In occasione della partita Carrarese Padova in programma domenica, dalle 12 alle 22,30 divieto di sosta in piazza Vittorio Veneto, via Piave nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Provinciale Carrara Avenza, via Carriona tra via Donati e via Trieste, via Bandinelli tra via Piave e via Pisa, via Piave fino al civico 13. Dalle 13 alle 22,30 dello stesso giorno è istituita una direzione obbligatoria per tutti i veicoli che percorrono viale XX Settembre, sia in senso ascendente che in senso discendente, nei pressi dell’intersezione con piazza Vittorio Veneto.

In occasione della manifestazione ‘Carrara incontra l’Africa, che si svolgerà dal 5 al 7 settembre in piazza Gramsci, è stato istituito un divieto di transito in piazza Gramsci e in Via Roma. In occasione del festival Con-vivere invece che si svolgerà dall’11 al 14 settembre dalle 8 del 14 alle 24 del 17 è istituito un divieto di transito in piazza Alberica. Dalle 8 dell’8 alle 24 del giorno 17 divieto di transito in Corso Rosselli, tra via Cavour e piazza De André. E dalle 8 del giorno 11 alle 24 del 14 divieto di transito in piazza Gramsci e piazza delle Erbe.

Per eseguire lavori di ripristino del manto stradale in via Covetta da oggi è stato istituito un divieto di transito nel tratto compreso tra via Marina e viale XX Settembre, e viale XX Settembre nel tratto compreso tra via Giovan Pietro e via Marina. Lo stesso divieto scatterà dal primo al 3 settembre dalle 20,30 alle 5 del giorno successivo nel tratto di via Covetta tra via Bertoloni e viale XX Settembre, viale Bertoloni tratto compreso tra largo Alpini Alpe Apuane e via Covetta, via Vico Fiaschi tratto compreso tra via Campo D’appio e via Covetta.