Più lavoro, più guadagno
Cronaca"Stop ai rapporti con Israele". Raccolta di firme
12 set 2025
DANIELE ROSI
Cronaca
"Stop ai rapporti con Israele". Raccolta di firme

Sinistra Italiana Carrara raccoglie firme perchè l’Italia interrompa i rapporti commerciali con Israele. "È evidente – sostiene il partito – che Israele sta ignorando completamente il diritto internazionale e i diritti umani e che non si fermerà fintanto che un numero sempre maggiore di istituzioni non interromperanno ogni rapporto col governo di Netanyahu. Per questo, domani, abbiamo organizzato a Carrara, in via San Piero, una giornata su Palestina e disarmo: dalle 17, con ospiti da tutta Italia, discuteremo di boicottaggio, disarmo e solidarietà".

Saranno presenti la giornalista collaboratrice di Altraeconomia Elisa Brunelli, Simona Borioni, responsabile della campagna No Teva di Bds Italia, Sharif Hamad, palestinese collaboratore della campagna ’acqua per Gaza’ e Michele Borgia dello staff della Freedom Flottilla. Seguirà, alle 18.30, al teatro di terra, la presentazione del libro ’Hassan e il genocidio’ di Hassan Selmi (nella foto), in collegamento da Gaza, Raffaele Oriani da Trieste e Marcella Brancaforte, che porterà anche la mostra che sta girando tutta Italia ’Be my voice’. A chiudere una cena solidale con piatti palestinesi a cura del Circolo dei Baccanali.

"Sempre più Comuni, Regioni, Università stanno interrompendo i rapporti col governo israeliano – afferma Sinistra Italiana – attuando quel che il governo Meloni si rifiuta di fare. Per questo chiediamo con forza al Comune di Carrara, a quello di Fivizzano e agli altri che si vorranno aggiungere di fare la loro parte e di prendere spunto da Sesto Fiorentino, dove nelle farmacie comunali sono state bloccate le vendite dei farmaci generici Teva, azienda implicata nell’occupazione dei territori palestinesi, a favore di farmaci equivalenti. Lanceremo una raccolta firme per mostrare alle istituzioni locali che la cittadinanza vuole che si prenda una posizione netta di opposizione al genocidio".

Sinistra Italiana