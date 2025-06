Mozione regionale anti Israele: "E’ triste vedere la firma di Bugliani"

"Fa tristezza vedere la firma di Giacomo Bugliani in calce alla mozione approvata dal Consiglio regionale della Toscana per l’interruzione dei rapporti tra Toscana e Israele". Lo afferma, rendendo pubblica una mail inviata allo stesso Bugliani, Adelindo Frulletti, presidente dell’associazione apuana Amici Italia-Israele di La Spezia, Massa Carrara, Versilia –. Se applicata seriamente potrebbe danneggiare la bilancia commerciale toscana considerato che l’interscambio è nettamente a favore delle imprese toscane e in secondo perché parte della mozione trascrive evidenti falsità di cronaca tipiche della propaganda pro Hamas di cui molta stampa e politica sono drammaticamente imbevute. Ma fa meraviglia che la mozione abbia riattivato i nuovi antisemiti che non hanno perso tempo e abbiano tempestivamente cominciato il linciaggio mediatico contro ebrei o amici degli ebrei presenti nelle istituzioni o in prestigiosi enti come ad esempio quello che sta succedendo contro il dottor Carrai, presidente della Fondazione Mayer".

"Una cosa però voglio chiederla – chiude Frulletti – ovvero la disponibilità a sottoscrivere la nostra proposta di dichiarazione pubblica nella quale Bugliani e tutti coloro che hanno firmato la mozione si impegnino a non utilizzare alcun farmaco, presidio sanitario, innovazione medica anche salvavita provenienti da ricerca, sviluppo e produzione israeliana".