Stadio dei Marmi, finita l’attesa dei lavori. Cantieri al via a luglio per la curva all’inglese

Carrara, 23 giugno 2025 – Buone notizie per i tifosi azzurri: a luglio partiranno i lavori allo stadio dei Marmi, quelli finanziati dall’amministrazione comunale per adeguare l’impianto sportivo ai criteri richiesti dalla serie B. I lavori dovrebbero entrare nel vivo già dalle prime settimane di luglio, come conferma l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni, anche se non fornisce un giorno esatto.

“I lavori allo stadio inizieranno a brevissimo – commenta l’assessore Guadagni – in questi giorni faremo un comunicato stampa con il cronoprogramma delle opere da eseguire”. La costruzione ex novo della curva all’inglese dovrebbe durare all’incirca un paio di settimane, mentre il grosso degli interventi riguarderà i lavori sul rettilineo che prevedono anche la realizzazione di un box ospitalità, per un totale di circa cinquanta giorni di lavori. Come noto l’impianto sportivo per poter assolvere alle prescrizioni della Lega per la serie B avrà ancora bisogno di migliorie, ma soprattutto dovrà avere una capienza di 5.500 spettatori.

Dopo aver investito circa due milioni di euro la scorsa estate per renderlo conforme agli standard richiesti dalla serie B, l’amministrazione comunale sta lavorando per aumentare la capienza del dei Marmi e sulla messa in sicurezza del rettilineo, che dovrà essere dotato di nuove uscite di emergenza e avere una nuova curva a ridosso. Dalla storica promozione in B della Carrarese allo stadio sono già stati fatti numerosi lavori come la sostituzione completa del manto in erba sintetica, l’illuminazione, i tornelli, le panchine, le sedute sulle tribune e sulle curve, il wi-fi, i servizi igienici, l’aumento del numero degli spettatori, e l’installazione di nuovi pannelli pubblicitari a bordo campo.

Ma anche numerosi altri interventi tra cui il cablaggio di tutto il perimetro dell’impianto, la realizzazione di nuovi bagni e nuovi spogliatoi, una moderna sala stampa, nuove postazioni per la telecamere e la posa di nuove panchine e tanto altro ancora. Tutto ciò ha permesso alla Carrarese di tornare a giocare allo stadio dei Marmi già il 20 ottobre 2024, vale a dire 133 giorni dopo la promozione in cadetteria e dopo aver giocato solo tre partite a Pisa.

Durante tutto il campionato i lavori allo stadio dei Marmi non si sono di fatto mai interrotti come dimostra, per esempio, il nuovo settore riservato ai disabili che è stato completato e inaugurato nei mesi scorsi. Ora partiranno i nuovi lavori, che però sembra non comprendano il settore ospiti, che invece avrebbe necessità di alcune migliorie.