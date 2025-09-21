Soddisfazione del presidente Ciuffi: "Servizio ulteriormente migliorato"

"Siamo sicuramente soddisfatti per l’esito del bando. Certo, siamo ancora all’inizio, ma posso dire che il servizio sarà sicuramente potenziato". A parlare è il presidente della Misericordia, Bruno Ciuffi (nella foto), che nel corso di questi mesi ha dimostrato di gestire con cuore e sensibilità il gruppo massese che quotidianamente offre servizi ai più deboli. "Questo progetto – ha proseguito il presidente – sarà portato avanti con la partnership con Caritas. Siamo felici che l’amministrazione comunale ci abbia scelto. Questo fa parte di un ottimo percorso iniziato due anni fa con il progetto dell’emergenza freddo: siamo andati nelle strade della nostra città a portare un pasto caldo e una coperta alle persone senza un tetto sulla testa. Credo sia un dovere aiutare le persone che si trovano in difficoltà".

"Siamo ancora alle fasi iniziati del progetto, che dovrebbe vedere la stazione di posta pronta entro marzo prossimo, ma sono sicuro che questa novità va ad ampliare il progetto che stiamo portando avanti". La Misericordia ha dimostrato come, nel corso di questi anni, sia sempre vicina agli ultimi, questo progetto ambizioso permette alle parti in campo di rendersi ancora più attivi sul sociale.